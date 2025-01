Pablo Mackenna niega deuda de años de pensión alimenticia a Javiera Díaz de Valdés: "Toda la vida he pagado"

13 en. 2025 - 18:45 hrs.

Hace algunos meses, la actriz Javiera Díaz de Valdés hizo público que su expareja y padre de su hija, el comunicador Pablo Mackenna, tenía una deuda por pensión de alimentos desde ya hace algunos años.

Fue en X donde Javiera hizo pública la situación con un incendiario mensaje en el que señalaba: "¿Te gusta (Tohá)? ¿Votas por ella? ¿Qué pensará ella de los papitos corazón? ¿Cuáles serán sus políticas al respecto? Llevamos años ya, Pablito".

"Como no contestas el teléfono, te hablo por acá, siempre presente con frases elocuentes y tan justas", agregó la actriz, debido a que Mackenna justo había publicado un mensaje en el que manifestaba su admiración hacia la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

Pablo Mackenna responde a su expareja

En conversación con un programa de CHV, Pablo Mackenna se refirió a los dichos de su expareja, aseverando que "por distintas razones hemos estado más distanciados. Ha sido un año muy difícil, súper complicado".

A mediados de 2024, Pablo fue condenado a 541 días de pena remitida de cárcel y la revocación de por vida de su licencia de conducir por manejar bajo estado de ebriedad. "Por supuesto que estas cosas no ayudan porque uno quiere tratar de reincorporarse a la vida y son cosas que son feas, que ensucian", expresó ahora.

Antes de terminar la conversación, el escritor sostuvo que solo en 2024 se atrasó con la pensión de alimentos. "Soy un desastre como persona en general, pero pagué siempre, toda la vida he pagado. Solo este año me he atrasado (2024). Cuando apareció esta noticia yo llevaba un mes de atrasado", argumentó.

