Leonardo DiCaprio se suma a las celebridades que donan dinero por incendios: ¿Cuál fue el millonario monto?

16 en. 2025 - 13:05 hrs.

El actor Leonardo DiCaprio, anuncio por medio de su Instagram que hará una importante donación para las comunidades afectadas por los devastadores incendios de Los Ángeles, Estados Unidos.

DiCaprio, con esto, se suma a la lista de celebridades que han ayudado en la zona, expresando su compromiso en la colaboración de los afectados con el programa de Respuesta Rápida de Rewild.

¿Cuánto donará Leonardo DiCaprio?

El ganador del Oscar, aseguró que donó 1 millón de dólares, lo que en se traduce en $1.008.120.000 pesos chilenos."Los incendios en Los Ángeles están devastando nuestra ciudad. Me comprometo a donar 1 millón de dólares para cubrir necesidades urgentes y apoyar los esfuerzos de recuperación post-incendios”, detalló en redes sociales.

Ese dinero, el actor explicó que irá destinado a diversas organizaciones de bomberos, comunidades y animales, como LA Fire Department Foundation, California Fire Foundation, World Central Kitchen, California Community Foundation, Pasadena Humane Society y SoCal Fire Fund.

Se suma a la ayuda de más celebridades

De esa misma forma, YouTube y Google, ya habían anunciado un aporte de 15 millones de dólares, traducido al dinero chileno $15.151.515.150, según el cambio actual.

El multimillonario Mark Zuckerberg, otorgó, junto a su esposa Priscilla Chan, cuatro millones ($4.031.760.000 pesos) en donaciones combinadas. La empresa Meta, también dio a conocer que dará dos millones de dólares en publicitarios, así como campañas de recaudación.

La banda Metallica también donó dinero para todos los afectados, por medio de su fundación benéfica, All Within My Hands. La agrupación, por su parte, donó 500 mil dólares.

Beyoncé, por su parte tampoco quedó atrás, junto a su fundación BeyGOOD, crearon un fondo para luchar contra las llamas y donó 2.5 millones de dólares ($2.519.700.000 pesos): "BeyGOOD está tomando medidas al anunciar el Fondo de Ayuda al Fuego de LA con una donación de 2,5 millones de dólares. El fondo está destinado a ayudar a las familias de la zona de Altadena/Pasadena que perdieron sus hogares".

