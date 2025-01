Recordado actor infantil Rory Sykes muere en incendios de Los Ángeles: Su madre fue testigo de como se quemaba su casa

16 en. 2025 - 11:17 hrs.

Entre la veintena de víctimas fatales que han dejado los incendios en Los Ángeles, Estados Unidos, se encuentra el actor Rory Sykes, quien durante su infancia protagonizó su propio programa de televisión el cual era producido por su madre, Shelley Sykes.

De hecho, fue ella quien dio a conocer esta triste noticia, detallando que su hijo al momento del fallecimiento se encontraba dentro de una cabaña familiar que él tenía dentro de un terreno familiar en Malibú, localidad de la zona costera de California.

La muerte de Rory Sykes

Las llamas se acercaron a la cabaña y terminaron por consumirla por completa. Sykes, quien padecía desde su nacimiento una parálisis cerebral que no le impedía su independencia, no pudo escapar de su casa debido a una fractura en su brazo.

Shelley fue a auxiliarlo, reconoció al medio australiano 10 News First, pero producto de esta lesión no consiguió moverlo. Asimismo, en X, Shelley se lamentó amargamente no haber podido apagar las primeras cenizas que caían sobre el techo de la casa de su hijo, que iniciaron el posterior fuego, debido a que el agua se encontraba cortada en su sector.

Rory Sykes, quien al momento de su muerte tenía 32 años, se convirtió en un ícono de la resiliencia. Pese a nacer ciego y con parálisis cerebral, contra todo pronóstico médico, logró recuperar parte de su vista y consiguió aprender a caminar.

Junto a su madre, cuando apenas era un niño, logró convertirse en presentador de "Kiddy Kappers", un programa de corte infantil que se emitió en Reino Unido. Una carrera que no siguió una vez que se convirtió en adulto, ya que prefirió seguir su camino ligado a los negocios.

