"Había mucha sangre": Mafe Bertero vive peligroso accidente producto de un cuchillo que se enterró en su nariz

La actriz e influencer María Fernanda "Mafe" Bertero, vivió un accidente doméstico en su hogar con un cuchillo, con el cual, de forma involuntaria, se hizo un profundo corte en su nariz, que la llevó directo a un recinto asistencial donde le colocaron puntos.

Resulta que la joven escogió un cuchillo para abrir un cajón en donde se encontraba atrapado su tablet. Mientras empleaba el utensilio realizando una "palanca", el cuchillo le golpeó la cara, directamente con el filo, en la parte superior del tabique de su nariz, milímetros bajo sus cejas.

El accidente de Mafe Bertero

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Mafe explicó que lo primero que hizo tras notar el accidente fue ir "corriendo al baño —menos mal, a mí la sangre no me da nervio—, me empiezo a lavar las manos. Dentro de la adrenalina no sentí ningún dolor, pero voy al baño, empiezo a ver la sangre, chorrear, chorrear".

Tras salir del baño, fue a avisarle a su madre sobre este accidente. Pese a que le explicó que se encontraba "bien" pero que "había mucha sangre" ella entró en pánico tras enterarse de la magnitud del hecho, y le hizo primeros auxilios, colocándole un parche en la zona. Pasados unos minutos y al ver que la herida no cerraba, de inmediato fueron al médico.

En el recinto asistencial le dijeron que su herida era para puntos, por lo cual le colocaron tres, y le informaron que afortunadamente, el cuchillo no hirió otra parte de su rostro. Este accidente justo ocurrió el domingo 12 de enero, un día antes de una importante jornada de grabación con sesión de fotos para una marca.

Mafe Bertero con un parche en su nariz

Luego de informar la situación a la agencia de publicidad, estos se adaptaron a Mafe, con un meticuloso trabajo de maquillaje y lentes, para disimular el parche de la herida. "Como no había dolor, todo estaba perfecto", aseveró Bertero, quien se entregó al trabajo del profesional cosmético.

