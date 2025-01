"Nunca mostró pruebas": Faloon Larraguibel responde a las duras acusaciones de Karol Lucero

16 en. 2025 - 19:18 hrs.

Hace unos años, Faloon Larraguibel, vivió una relación amorosa junto a Karol Lucero. Alrededor de cuatro años duró la pareja.

Sin embargo, pese a esa historia juntos, según las recientes declaraciones de ambos, la relación no habría terminado del todo bien.

Las acusaciones de Karol Lucero

El animador y ex Mucho Gusto, reveló que alguna vez le habría prestado dinero por una complicada situación de salud de su papá.

"Mi expareja me había pedido dinero prestado para ayudar a su papá, que estaba en una situación un poco complicada, era una situación familiar", comentó hace un tiempo en el programa "Un Día +". Así, acusó que "le presté el dinero y terminamos, y después nunca más me llamaron para devolverlo".

La respuesta de Faloon Larraguibel

Ahora, en medio de un programa de Canal 13, se le consultó a la modelo sobre esta situación y dio a conocer su versión.

"A él no lo he visto desde que terminé con él, no lo vi nunca más. Pero él hizo cosas que me molestaron, eso quizás mostró que tenía una espinita", explicó.

Asimismo, Larraguibel fue consultada por la supuesta deuda monetaria con el ex Yingo y sobre una llamada que le hizo a su ex marido, Jean Paul Pineda: "Yo he escuchado a Karol hablar de Faloon, hace poco dijo que Faloon le había quedado debiendo plata y él tuvo que llamar a su marido".

En ese momento, la modelo respondió tajantemente: "Él llamó a mi exmarido para decirle cosas. Entre otras cosas, dijo que yo había entrado sin permiso a su departamento para sacarle dinero, cosa que no es así. Nunca mostró pruebas ni nada. No entendí por qué acudió a mi ex marido en vez de hablar conmigo".

