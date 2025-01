Maca Venegas informa el fallecimiento de su madre: "Fuiste mi mejor consejera y amiga"

16 en. 2025 - 14:08 hrs.

La abogada Macarena Venegas, quien se hizo conocida hace más de 10 años en el programa "Veredicto" de Mega, publicó mediante redes sociales una sensible noticia: el reciente fallecimiento de su madre a sus 81 años de vida.

En su cuenta de Instagram, Macarena subió dos imágenes en un posteo. En la primera foto, correspondiente a tiempos más actuales, aparecen las dos posando frente a la cámara. La segunda imagen es del pasado, cuando la abogada era una niña.

El adiós de Macarena a su madre

"Mamita de mi corazón, me enseñaste el amor incondicional, fuiste mi mejor consejera y amiga, la mujer que siempre me quiso para bien con el amor más bondadoso. Me trajiste al mundo y me enseñaste el amor y la importancia de la lealtad y consecuencia con uno mismo", partió escribiendo en el posteo.

Luego agradeció "por todo en este día que te toca trascender y yo te debo dejar ir con amor y esperanza de reencontrarnos prontamente. Te agradezco la pasión, el interés por saber y aprender, el equilibrio y la paz que siempre me diste".

"Te amo, mamá, siempre juntas", sumó la abogada, quien recibió decenas de mensajes de parte de sus seguidores y amigos, quienes solo tuvieron condolencias para ella y comentarios de cariño, deseándole ánimo en este difícil momento.

"Mucha fuerza, Maca querida", "abrazos, querida Maca en estos momentos", "te abrazo fuerte y grande, Maca", "te mando un abrazo enorme", "te acompañamos en este triste momento", "sé todo lo que estás pasando en este momento", "te ma ndo mucho amor", se puede leer en el posteo.

