¿Se reconciliaron? Gissella Gallardo revela que en marzo podría volver a vivir junto a Mauricio Pinilla

La periodista Gissella Gallardo habló en extendido sobre una posible reconciliación con su exmarido, Mauricio Pinilla, de quien se separó hace ya casi tres años, en los cuales él protagonizó un romance con la influencer, Gala Caldirola.

Recordemos que el acercamiento entre los dos comenzó hace poco más de un año, luego que el exfutbolista atravesara un complejo cuadro de salud mental. Gallardo, junto a los tres hijos del matrimonio, han sido una contención en su terapia.

¿Reconciliación?

Y esta cercanía ha dado pie a que en la prensa se comenzara a especular de una posible reconciliación entre ambos, ya que los dos se han ido hasta de vacaciones juntos al extranjero, como familia, durante los últimos meses.

En un programa de Canal 13, Gallardo reveló en marzo de este 2025 tienen pensado en irse a vivir juntos, pero no significa lo anterior necesariamente una reconciliación matrimonial. "No lo sé, pero la verdad es que se ha dado una convivencia muy buena este último año, donde yo he visto grandes cambios en él", aseveró.

"Es un tema de que si nos llevamos bien, si cada uno está tranquilo, puede ser que vivamos juntos, me ayuda más con los niños", agregó, explicando que hay veces en que ella le toca salir y es Pinilla quien va a su casa a quedarse con sus hijos.

A modo de cierre, reconoció que con Pinilla "obviamente hay amor. Nos adoramos, pero tampoco queremos el día de mañana volver a separarnos en mala y que los niños sufran eso de nuevo. Queremos tener buena onda y todo".

