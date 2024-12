"No me cierro a nada": Luis Jiménez revela las condiciones que tiene para ingresar a un reality

13 dic. 2024 - 18:15 hrs.

El exfutbolista chileno, Luis Jiménez, durante el último tiempo ha dejado el bajo perfil que lo caracterizaba, y ha comenzado a dar entrevistas con diferentes medios de comunicación. A modo de ejemplo, hace algunas semanas lo hizo con el programa "Only Fama" de Mega.

Y recientemente, conversó con el programa "Sin Editar" de Pamela Díaz, en donde "La Fiera", como es conocida en el mundo del espectáculo, le hizo varias preguntas sobre su vida y también lo puso en aprietos señalándole nuevos escenarios laborales.

Las condiciones de Luis Jiménez para entrar a un reality

Una de las consultas fue si estaría dispuesto a encerrarse en un reality, algo que nunca ha hecho, puesto que durante gran parte de su vida se dedicó principalmente al fútbol, estando en diferentes países alrededor de todo el mundo.

Tras reconocer que le han ofrecido ingresar a un reality, Jiménez agregó que, "no me cierro a nada, pero no de momento. Tiene que ser un proyecto que me guste mucho y se tienen que reunir muchas condiciones", pasando a mencionar algunas de ellas.

"No podría usar el baño con otra persona (...) no podría dormir con alguien al lado", indicó, agregando que el reality soñado tiene que tener competencias, enfatizando en que no podría estar en un reality que solo fuera encierro sin actividades dentro.

Actualmente, Luis Jiménez se encuentra dedicado completamente a sus negocios, que van desde una bebida alcohólica al rubro de las comunicaciones, con una propia empresa que se dedica a generar diversos productos digitales.

Escucha sus declaraciones (16:10)

