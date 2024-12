Modelo Trinidad de la Noi fue al dermatólogo por lunar en su rostro y le encontraron un cáncer

12 dic. 2024 - 14:12 hrs.

La modelo chilena Trinidad de la Noi, en una revisión por un punto negro en su nariz, terminó por enterarse de que en realidad no era una simple impureza de su piel, sino que un carcinoma, un tipo de cáncer de piel que es de los más comunes entre las personas.

Así lo contó a Las Últimas Noticias (LUN), en donde reveló que se dio cuenta a comienzos de este 2024 de una lesión en la parte superior interna de su nariz, que da a su ojo derecho, que comenzó a crecer cada día más, al punto que muchos creían que era una basurita que tenía en su rostro.

El carcinoma de Trinidad de la Noi

Tras ir al dermatólogo, este de inmediatamente le dijo que más allá de lo que ella quisiera, esta lesión se la iban a retirar de su rostro, "porque no se ve muy bueno y vamos a hacer una biopsia", le dijeron. Tras la extracción y los exámenes de rigor, le explicaron que tenía un carcinoma basocelular.

De acuerdo a lo que explicó Trinidad, el carcinoma basocelular "es un tipo de cáncer de piel que, si bien es agresivo localmente, no es un cáncer que ponga en riesgo tu vida". Los puntos se los retirarán este viernes y reconoció que pese a que ella trabaja con su imagen, no cree que la posible cicatriz afecte su profesión.

"Al que le gusta bien, y al que no también", señaló de forma relajada, ya que para ella la importante es hacer el llamado a protegerse del sol, que propicia justamente el cáncer de piel debido a su exposición.

Cicatriz de Trinidad de la Noi

"Yo no soy de las personas que espera el verano y se pone todo el día a tomar sol. A mí nunca me ha gustado eso y aun así terminé con este cáncer de piel que es por daño solar. De hecho, ahora me tienen otros tres lunares en observación que tengo que ir en un mes más a vérmelos de nuevo", cerró.

