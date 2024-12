"No se hace": Belén Mora vive incómodo momento con mujer que le tocó su vientre de embarazo sin autorización

12 dic. 2024 - 12:13 hrs.

Por estos días, Belén Mora se encuentra viviendo un nuevo embarazo de un futuro varón, del cual ha ido dando detalles en sus redes sociales, especialmente a sus seguidoras y fanáticas que se encuentran interesadas en saber cómo va su proceso gestacional.

Durante la tarde de este miércoles 11 de diciembre, Mora publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram a modo de reclamo, en donde expone una incómoda situación que le tocó vivir mientras compartía en una cafetería en la comuna de Providencia.

El impasse de Belén Mora

La comediante partió contando, "les quería contar algo que me pasó hoy y que me molestó mucho, pero estaba tan cansada físicamente y con un golpe de calor que decidí no hacer nada al respecto". Luego, detalló el incómodo momento que vivió.

"Me senté con un amigo (...) a tomar algo. Estaba grabando un video para mandárselo a alguien y una señora se acercó, me dijo permiso y me toqueteó la guata. Y siguió caminando. Quedé en shock", reconoció ante este impasse.

Historias de Belén Mora

"No voy a hablar por todas las embarazadas, solo por mí. Nunca hagan eso. Es tan fuerte como que te agarren una pechuga. No se toca la guata de una embarazada, a no ser que te inviten a tocarla. No se hace. Y no dejé la cagada porque era una señora mayor que andaba con un señor mayor aún que ella", expresó.

A modo de cierre, señaló que siempre tiene buena disposición para quienes se acercan a ella de forma respetuosa, sin embargo, exigió que no se le pase a llevar de esta forma. "Por favor, no me toque la guata. Gracias", cerró.

Historias de Belén Mora

Todo sobre Famosos chilenos