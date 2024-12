"Por eso estás solo amigo": La broma sin filtro que hizo Pamela Díaz a Luis Jiménez sobre su situación sentimental

12 dic. 2024 - 11:19 hrs.

El exfutbolista Luis Jiménez participó en la más reciente edición del programa "Sin Editar" de Pamela Díaz. Tal como lo han hecho otros famosos invitados, tuvo que enfrentarse a un incisivo cuestionario sobre diversos aspectos de su vida.

Además de hablar sobre su carrera deportiva y su presente como empresario, el "Mago" se refirió a su situación sentimental. "¿Volverías con tu ex?", le preguntó la "Fiera", refiriéndose a María José López, a lo que él contestó con un certero "sí".

La broma sin filtro que hizo Pamela Díaz a Luis Jiménez

Recordemos que el matrimonio se encuentra separado desde hace varios meses, e incluso se encuentran realizando los trámites del divorcio. En el proceso, Luis fue captado a los besos con la periodista y locutora radial, Martina Orrego.

Lo cierto es que el otrora figura de "La Roja" definió su actual estado amoroso con tres palabras: "separado, soltero y célibe". Estas declaraciones dieron pie para que más adelante Díaz le hiciera una broma sin filtro.

Esto ocurrió luego de que la panelista le preguntara si cambiaría su nombre, ante lo que él indicó que "no, ya no", sin embargo, reconoció que "no me gusta ni Luis ni Antonio. Más encima nadie me dice Luis, todos me dicen Lucho, Luchito".

"Pero y ¿cómo te vamos a llamar? ¿Mago?, tampoco te gusta, no entendemos", señaló Pamela. Luis entre risas confesó: "soy complicado". Fue entonces, que la modelo replicó: "Bueno, por eso estás solo amigo".

