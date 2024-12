Milagros Zabaleta se defendió de desubicado comentario sobre una parte de su cuerpo: "Estos me los inyecto no más"

12 dic. 2024 - 10:26 hrs.

Tal como otros hijos de famosos, Milagros Zabaleta, la hija del actor Jorge Zabaleta, ha desarrollado una carrera en las redes sociales, donde suele compartir parte de su rutina y recomendaciones de moda y cuidado personal.

La joven, que hace algunas semanas se graduó de cuarto medio, es una activa usuaria de plataformas como Instagram y TikTok. Si bien la mayoría del contenido que comparte recibe comentarios positivos, más de una vez ha recibido comentarios inapropiados.

Milo Zabaleta se defendió de desubicado comentario sobre una parte de su cuerpo

Tras publicar un video, una usuaria le escribió: "Qué miedo que no mueva la boca para hablar". Lejos de ignorar este cuestionamiento, la influencer optó por grabar una respuesta sin filtro, que sacó aplausos entre sus seguidores.

"Milo" citó el mensaje en cuestión y contestó con un video donde dijo: "Hola, Eliana, ¿cómo estás? La verdad es que sí, no es que no mueva la boca, es que tengo poco labio, por eso parece que no moviera la boca".

"La verdad es que el universo agarró toda la genética que me podía poner en los labios y me la puso en el poto, pero prefiero tener poto antes que labios, porque estos me los inyecto no más. Eso, un beso", sentenció.

Esta réplica fue considera ingeniosa por los internautas, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo: "Era responderle, no humillarla", "Ojalá no te hagas nada en la cara, porque está perfecta!", "Me encanta, igual que el padre para decir las cosas, un abrazo".

@miliizabaleta Replying to @Eliana Salazar jajajajaj es broma no me funen ♬ original sound - Milagros

Todo sobre Famosos chilenos