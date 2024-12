"No le creo nada": Daniela Aránguiz cuestionó los dichos de Carla Jara sobre su separación con Kaminski

12 dic. 2024 - 13:08 hrs.

Daniela Aránguiz hizo un duro análisis de las recientes declaraciones que hizo Carla Jara, a quien conoce desde la época en que ambas participaron en el programa juvenil "Mekano". "No le creo nada", lanzó sin filtro.

Días atrás, Carla fue invitada a la "Divina Comida" y, como era de esperarse, fue consultada sobre su mediática separación con Francisco Kaminski, a quien acusó de ser infiel con su compañera de trabajo, Camila Andrade.

Daniela Aránguiz cuestionó los dichos de Carla Jara sobre su separación con Kaminski

A diez meses de ese doloroso episodio, la actual rostro de la señal estatal señaló que "estoy increíble. Muchas veces, a la gente le cuesta creer que uno esté bien, pero porque creo que el tiempo pasa muy rápido. Entonces, la gente, un poco, se olvida de que lo que me pasó, pasó hace mucho. Pasó en febrero".

Estas palabras no convencieron a Aránguiz, quien lo hizo notar en el programa "Sígueme": "No le creo nada a Carla Jara. Es un discurso perfecto como animadora de TVN, bajito perfil. Me permito, me permito, me permito… No, yo no le creo nada".

En este contexto, la opinóloga argumentó que "si ella fuera tan zen, modo zen, no hubiera expuesto, no hubiera hecho esos videos en la noche, en la oscuridad… 'Mentiroso Kaminski'… Yo no lo creo nada".

Además, deslizó una llamativa teoría de este cambio de actitud de Carla. Según Daniela, lo hace para demostrar a su nueva pareja, el comediante Diego Urrutia, "que ya está bien, que él es todo en su vida".

Sin embargo, bajo su opinión, todo es parte de una estrategia tanto en el plano laboral como sentimental: "Carla es muy inteligente y está haciendo la pega muy bien, muy bien y ella está manteniéndose en el perfil TVN, y lo segundo, le quiere demostrar a Diego que ella no siente nada por Kaminski”.

