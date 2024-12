Hermano de Millaray Viera afirma que la conductora de TV se alejó de su familia: "No tenemos relación con ella"

13 dic. 2024 - 12:18 hrs.

A fines de noviembre, la animadora de televisión Millaray Viera compartió una publicación que evidenció su nuevo romance con el empresario y deportista, Jorge Matte Capdevila.

Sin embargo, en las últimas horas, el nombre de la hija de Mónica Aguirre y Gervasio volvió a estar en la palestra del mundo del espectáculo, luego de que su hermano, Nahuel Viera, afirmara que la también actriz se alejó de su núcleo familiar.

"Mi hermana decidió romper vínculo con nuestra familia"

El alejamiento de Millaray Viera de su familia se dio a conocer en el podcast "Oh! Diosas", que es conducido por Pamela Díaz, Cecilia Gutiérrez y Felipe Vidal, luego de que su hermano publicara un comunicado en el que evidenció el quiebre tras recibir mensajes por el reciente proyecto musical que lanzó Millaray.

"Queridos amigos y seguidores, les agradezco todos los videos que me envían de mi hermana Millaray cantando, pero les voy a pedir que dejen de hacerlo, por favor", comenzó relatando Nahuel Viera.

Luego, agregó que "mi hermana decidió romper vínculo con nuestra familia (hermanes y madre, al menos). No tenemos relación con ella".

"Y aunque me encantaría felicitarla por lanzar música por fin, no va a poder ocurrir. Nuestros relatos no coinciden, así que ni se moleste en preguntar, gracias", concluyó el hermano de Millaray viera.

