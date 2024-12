Carla Ballero responde a críticas tras decir que chilenos son de "mala raza"

13 dic. 2024 - 10:12 hrs.

La actriz Carla Ballero fue la última invitada al podcast "Nada que perder", conducido por los periodistas Roberto Cox y Nicolás Cabargas, donde realizó una polémica declaración.

En un momento, Cox revisó el Instagram de Ballero, quien elogió el estado físico de la mujer de 46 años, asegurando que estaba "mejor que cualquier joven de 25".

Tras la observación del periodista, la actriz dijo que "la comparación igual es como... muy fácil, porque Chile es un país de una mala raza". Después, para argumentar su punto, Ballero afirmó que los chilenos no son atractivos y que las mujeres "han mejorado" con el tiempo.

"Al relajarte también dices estupideces"

Tras sus declaraciones, la actriz reconoció que se equivocó y pidió las disculpas correspondientes en "Sígueme", programa del que es panelista.

"En el contexto de un podcast, que, de hecho, yo he dicho en este programa que a veces cuando uno está en un podcast se relaja demasiado, y al relajarte también dices estupideces", comenzó diciendo Carla Ballero.

Luego, reconoció que "la verdad es que me equivoqué, pido disculpas porque dije que los chilenos somos una mala raza (...). Pido disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, lo digo de verdad".

Además de las disculpas correspondientes, Ballero recalcó que "tengo mis creencias y tampoco quiero mentir acá porque me carga, pues yo voy de frente por la vida. Me pasé de madres, lo acepto, pero también hay algo que yo pienso respecto a eso que tiene que ver con nuestro doble estándar y que nos faltan códigos a veces".

La hermana del exchico reality Álvaro Ballero afirmó, también, que "tenemos muchas cosas buenas, pero ahí se me preguntó algo y yo respondí, después eso se saca y aparece en todos los portales".

Por último, la actriz mandó un particular mensaje: "Los que me están escribiendo cosas espantosas, les mando mucho amor y no tengo nada más que decir, lo siento mucho, pero estas cosas pasan".

