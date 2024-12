Denise Rosenthal responde a acusaciones de infidelidad de Camilo Zicavo

13 dic. 2024 - 00:50 hrs.

La cantante y actriz, Denise Rosenthal, fue blanco de acusaciones de infidelidad por parte de su expareja, el también artista, Camilo Zicavo. Hace un par de días, el integrante de "Plumas" se desahogó en redes sociales con un duro mensaje en contra de la voz de "Lucha en equilibrio".

"Hay una que me cagó con otro wn, se fue del país medio año (...) se enamoró de alguien más en el proceso, tuvo una relación paralela con esa persona", se lee en el desahogo escrito por Zicavo.

La reacción de Denise

Pamela Díaz, conductora del programa de Canal 13 "Hay que decirlo", afirmó durante su más reciente capítulo que logró contactarse con Rosenthal para consultarle respecto a las acusaciones de su expareja.

"Me dijo que está soltera, que está bien y después me dijo 'no te quiero dar ningún tipo de información porque estás en un programa de espectáculos'", señaló "La Fiera".

Díaz reveló además que Denise se encuentra actualmente fuera del país y está de vacaciones en Bali junto a una amiga.

Cecilia Gutiérrez, reportera de farándula, agregó además que el desahogo de Zicavo habría sido ocasionado por el silencio que ha mantenido Ronsenthal frente a las acusaciones de infidelidad en contra de él que circulan en redes sociales.

