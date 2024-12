"Enfermizo el nivel de obsesión conmigo": La furia de Michelle Carvalho tras ser comparada en redes con Cony Capelli

12 dic. 2024 - 19:00 hrs.

¡Se cansó! Michelle Carvalho expresó su molestia frente a las constantes comparaciones que han hecho en redes sociales entre ella y Constanza Capelli, y es que incluso la han acusado de querer parecerse a la bailarina.

La polémica surgió luego de que una usuaria de X (anteriormente Twitter) comentó que la modelo brasileña estaba haciendo todo lo posible para igualar a Capelli. "Podemos agregar que hay una que se quiere parecer demasiado a Cony", partió escribiendo.

Michelle Carvalho se cansó de las constantes comparaciones con Cony Capelli

"Ayer en su TikTok dijo que va a hacer un 'closet sale', una junta y andaba pidiendo que la suban a Times Square… es tan patética", argumentó la mujer, insinuando que esas iniciativas ya habían sido realizadas por Constanza.

A través de su canal de difusión de Instagram, Michelle reaccionó a esas acusaciones y aclaró cómo es su relación con la exchica reality: "Yo no tengo ningún problema con la Cony, de hecho la mejor de las ondas".

"Es encantadora y lo he dicho públicamente, y me alegro de que exista un espacio para ella, porque es muy talentosa. Pero por alguna razón, personas que la siguen o comparten demasiado contenido de ella, insisten con crear una rivalidad que no existe, desmereciendo constantemente", continuó.

En la misma línea, hizo un llamado a sus fans: "Yo pido, por favor, que si alguien que me sigue y me apoya, cree que poniéndome en contra de otra mujer lo está haciendo bien, frene aquello porque realmente no nos hace ningún favor".

Por último, dirigiéndose a sus detractores, comentó: "Ahora, me parece fantástico que se conecten a mis vivos de ‘TikTok’ para darme más visualizaciones y estén tan pendientes de todo lo que digo y hago, pero lo que sí, igual enfermizo el nivel de obsesión conmigo".



Tanto Capelli como Carvalho fueron ganadoras del reality "Gran Hermano"; la chilena en la primera edición y la brasileña en la segunda. Esto les permitió a cada una construir su "fandom", que en ocasiones se han enfrentado entre sí, generando tensión entre ambos grupos.

Todo sobre Famosos chilenos