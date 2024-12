Luis Jiménez se sincera y revela si volvería con Coté López: "No me cierro a nada"

12 dic. 2024 - 16:14 hrs.

El exfutbolista Luis "Mago" Jiménez fue el más reciente entrevistado al programa "Sin Editar" que Pamela Díaz tiene a través de YouTube, en donde dio detalles de su vida y, como no, habló sobre su terminado matrimonio con María José "Coté" López.

Recordemos que ambos pusieron fin a su unión durante los últimos meses del 2023, y actualmente se encuentran en trámites de divorcio. Si todo resulta bien, la unión civil quedará disuelta dentro de las primeras semanas del 2025.

La pregunta de Pamela Díaz

Pamela le preguntó directamente al Mago si es que volvería con su ex. Al respecto, Luis contestó sin mayores dudas que "sí", a lo que ella le replicó, "¿en serio?, vas a tener que hacer mucho mérito...". Tras oír esto, Jiménez dejó en claro algo muy importante.

"No he dicho que ahora, pero no me cierro a nada", enfatizó. Luego, se puso a enumerar algunas de las cualidades de López, expresando que su exesposa es "alegre, muy espontánea, real (...) honesta", comparándola con Pamela.

"¿Crees que podrían ser amigos, yuntas, yuntas, si es que después nunca vuelven?", le interrogó Pamela, obteniendo nuevamente un sí rotundo de parte del exfutbolista. "¿Más que amigos?", complementó Díaz, respondiendo Jiménez ante aquello que, "hoy día no creo, pero más adelante sí, seguro".

Cabe destacar que Luis Jiménez y Coté López estuvieron juntos por más de 15 años. De dicha unión, que muchos veían indestructible, nacieron las trillizas Rebecca, Rafaella e Isidora, y al tiempo después Jesús, el menor de la familia.

Revisa el momento (minuto 31:20)

