La historia del quiebre entre Denise Rosenthal y Camilo Zicavo: De declararse amor en canciones a acusar infidelidad

11 dic. 2024 - 09:19 hrs.

Por estos días, la cantante Denise Rosenthal se encuentra en el ojo del huracán mediático, debido al quiebre de su matrimonio con Camilo Zicavo, con quien tuvo una larga relación. Si bien en un principio se le culpó a él de ser infiel, hoy las circunstancias la sindican a ella como quien le faltó el respeto al vínculo.

A continuación te contamos parte de la cronología de esta relación amorosa que por años deleitó a sus fans, la cual terminó de forma abrupta, sin que Rosenthal se refiera todavía a lo que se encuentra viviendo.

Cronología de la relación

Confirmación de la relación

En el primer semestre del año 2017 comenzaron a través de la prensa los rumores que Rosenthal y Zicavo estaban juntos, tras haber sido vistos juntos en varias situaciones sociales. Tuvo que llegar el mes de julio de dicho año para que él decidiera confirmar dicha información.

Todo se dio días después de que fueran captados disfrutando juntos de un concierto que Mon Laferte dio en el Teatro Caupolicán. A su cuenta de Instagram, él subió una imagen en donde aparece sentado en una escalera con Denise, abrazándola por la espalda.

Publicación de 2017 en la que Camilo confirmó el romance

La relación fue viento en popa. Tanto, que para el 14 de febrero de 2019, los artistas se unieron y lanzaron la canción "Soñarse de a dos", mostrando el amor que se tenían entre ellos, así como también el que sentían por sus animales.

El matrimonio

El 8 de noviembre del 2020, día en que Denise Rosenthal cumplió 30 años, Camilo la sorprendió, proponiéndole matrimonio, algo, que de acuerdo a palabras que él dio a revista Velvet, anhelaba la cantante, preguntándole varias veces si le iba a hacer la propuesta.

"Ya me venía preguntando hace un rato si yo le iba a pedir matrimonio y yo le decía que no, que no era necesario, que sólo hiciéramos un acuerdo de vida en pareja. Tenía convencida a Denise de que no me quería casar", expresó Zicavo en abril de 2021.

Matrimonio de Camilo Zicavo y Denise Rosenthal

Finalmente, casi 1 año y medio después, en marzo de 2022 los dos dieron el sí en completo hermetismo. El matrimonio lo celebraron en el hotel boutique que el padre de Denise tiene en la comuna de Pirque, región Metropolitana, donde asistieron las personas más cercanas al matrimonio.

Rumores de infidelidad

La alegría del matrimonio solo alcanzó a durar unos meses, ya que en octubre de 2022, mientras Denise se encontraba en una ceremonia de premios estadounidense, a través de redes sociales comenzaron a circular los rumores de que Camilo le estaba siendo infiel a Denise.

Todo comenzó en X, cuando un usuario identificado como @s0loexisto escribió, "Cómo olvidar la sensación de ver a Denise Rosenthal cantando Soñarse De A Dos junto a Camilo Zicavo en el festival de Viña en el 2019, sabiendo que un par de día antes se la había cagado con un conocido".

Si bien este comentario dio la vuelta a internet, Denise no le dio mayor importancia. De hecho, antes de su llegada a Chile, subió una imagen en donde aparecía sosteniendo su pasaporte, luciendo su argolla de matrimonio.

Historia de Denise Rosenthal

El quiebre definitivo

Pero esta dificultad que pasó el matrimonio no garantizó para nada la sobrevivencia de este. Casi dos años después, a fines de septiembre de este 2024, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló que el matrimonio entre los músicos llegó a su fin, aseverando además que Zicavo ya había retomado su vida amorosa con otra persona.

Muchos creyeron que este romance se dio de forma paralela al matrimonio, por lo que él había engañado a Denise. Algo que recientemente él se encargó de descartar, dando por hecho que si hubo un infiel en este matrimonio, fue ella.

"Hay una que me cagó con otro hue..., se fue del país medio año, pues era algo que necesitaba vivir sola, se enamoró de alguien más en el proceso, tuvo una relación en paralelo con esa persona en el proceso. ¿Y el gorrero soy yo ctm, que no le di ni un besito a alguien más en los siete años juntos?", partió diciendo.

Camilo Zicavo y Denise Rosenthal

"Además, yo que a pesar de todo eso (porque no es la primera que usa el hate de internet contra mí pa’ promocionar sus temas y estando casados wn) y yo ahí la banqué, quería construir y acompañarla en el proceso. Qué gil fui... y ahora anda llorando en redes", remató.

Cabe precisar que Denise Rosenthal no se ha referido públicamente a esta acusación que realiza su hoy exmarido, Camilo Zicavo, prefiriendo, como lo ha hecho varias veces, el silencio ante lo que ocurre en su vida privada.

