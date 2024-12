Dedicada a la acupuntura: Así luce la recordada actriz Marcela Osorio, a una década de alejarse de las teleseries

13 dic. 2024 - 08:10 hrs.

Este 2024 se cumplen nueve años del alejamiento de las teleseries de Marcela Osorio, quien fuera considerada una de las actrices más atractivas de la pantalla chica nacional en las décadas de los 80 y 90.

Osorio comenzó su carrera en el año 1986 cuando actuó en la teleserie "La Villa", sin embargo, su reconocimiento llegó en 1987 gracias a la película "Sussi", donde compartió con la gran actriz Myriam Palacios.

Película 'Sussi': Myriam Palacios y Marcela Osorio

En los 90 se va al mundo de las teleseries y consigue actuar en las recordadas producciones "Marrón Glacé", "Eclipse de Luna" y "Fuera de Control".

Al llegar el nuevo milenio, la actriz arriba en 2005 al área de ficción de Mega, participando en la serie juvenil "Escool", en donde dio vida a Ruth Estévez, rol que acompañaba como soporte a la historia principal de los escolares de la ficción.

En 2014 se concreta su último rol estable en teleseries chilenas, y lo hizo en "Volver a Amar". Tras esto, se retiró para dedicarse a los tratamientos de salud alternativa.

El presente de Marcela Osorio

Alejada de las pantallas, Marcela inició estudios de medicina china, específicamente de acupuntura, dedicándose actualmente al tratamiento de personas con la mencionada técnica.

"Me siento muy agradecida de tener en las manos una herramienta como la acupuntura para poder ayudar a las personas", dijo hace unos años a La Cuarta. Además, contó a Página 7 que trabaja en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, ex Posta Central, realizando esta terapia a los pacientes que la necesiten.

Sin embargo, no descarta incorporarse a alguna producción dramática en caso de ser convocada a un proyecto. "Me encanta trabajar, me siento cómoda actuando", señaló en 2018 al medio citado.

Revisa cómo luce hoy Marcela Osorio

Marcela Osorio

Marcela Osorio

Marcela Osorio a la derecha

Todo sobre Famosos chilenos