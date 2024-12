La llamativa confesión de Carla Ballero sobre su exmarido con el que aún convive: "Es el único que me pone nerviosa"

12 dic. 2024 - 15:22 hrs.

Carla Ballero fue invitada al programa "Nada que perder", donde sorprendió al hablar en varias ocasiones sobre la actual relación que mantiene con el empresario Raúl Fergie. Aunque se separaron hace algunos años, la expareja sigue compartiendo el mismo techo.

Aunque esta dinámica pueda parecer curiosa para muchas personas, la recordada bailarina de "Morandé con Compañía" enfatizó en que lo hacen por el bienestar de los tres hijos que tienen en común, aclarando que no existe ningún vínculo romántico entre ambos.

La llamativa confesión de Carla Ballero sobre su exmarido

Sin embargo, los conductores del espacio, Roberto Cox y Nicolás Cabargas, pusieron en duda sus declaraciones. Esto luego de que la exmodelo confesara que "el único hombre que a mí me pone nerviosa es Raúl".

Carla explicó que Raúl, quien es 18 años mayor que ella, "no me pone nerviosa sexualmente, sino que me pone nerviosa porque nunca sé lo que me va a decir, como que es permanentemente una sorpresa".

Acto seguido, Cabarga le preguntó si es que podría haber un acercamiento amoroso con el padre de sus hijos: "Ya, pero lo encuentras mino, te pone nerviosa… ¿Cómo no se va a dar un remember?. Sin embargo, ella lo descartó tajante: "No, es que nuestra historia fue muy heavy. Entonces no".

Cox, por su parte, sostuvo que quizá con el paso del tiempo sanaron las heridas del pasado para volver a estar juntos, pero Ballero reafirmó su postura. "La tenemos clara (…) Él saca lo mejor de mí, y él dice lo mismo de mí, entonces así permanecemos para los niños", cerró.

