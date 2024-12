Se fue de viaje: Este es el destino que tomó Denise Rosenthal tras polémica con Zicavo

13 dic. 2024 - 09:14 hrs.

La evidente separación entre los cantantes Denise Rosenthal y Camilo Zicavo sigue estando bajo la mirada del mundo del espectáculo.

Durante esta semana, el integrante de "Plumas" emitió un duro mensaje en redes sociales contra la intérprete de "Lucha en equilibrio", a quien acusó de serle infiel.

"Hay una que me cagó con otro wn, se fue del país medio año (...) se enamoró de alguien más en el proceso, tuvo una relación paralela con esa persona", es parte del texto que escribió Zicavo.

Denise Rosenthal está fuera de Chile

Si bien ninguno de los dos artistas se ha referido a la ruptura matrimonial de manera pública, Camilo Zicavo estaría en una relación con la actriz Daniela Pérez.

Eso sí, Pamela Díaz, quien conduce un programa de Canal 13, señaló que se puso en contacto con Denise Rosenthal para consultarte acerca de la acusación de infidelidad.

"Me dijo que está soltera, que está bien y después me dijo 'no te quiero dar ningún tipo de información porque estás en un programa de espectáculos'", señaló "La Fiera" en su espacio televisivo.

Por último, la también influencer señaló que Denise Rosenthal se encuentra fuera de Chile junto a una amiga. ¿El destino? Indonesia, específicamente en la isla de Bali.

