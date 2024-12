"Ha sido fuerte": Camilo Zicavo rompe el silencio y habla del "hate" que ha recibido tras su quiebre con Denise Rosenthal

09 dic. 2024 - 10:27 hrs.

Una de las rupturas más mediáticas de este 2024 fue la que protagonizaron Camilo Zicavo y Denise Rosenthal. Si bien hasta ahora ninguno de los dos se ha referido al tema, mediante redes sociales han hecho publicaciones que evidencian que ya no están juntos.

De hecho, no es ningún secreto que el integrante de la banda "Plumas" tiene una nueva pareja, la actriz Camila Pérez Múñoz, hija del matrimonio de actores chilenos Claudia Pérez y Rodrigo Múñoz, a quien recientemente le dedicó un romántico mensaje.

Camilo Zicavo habla del "hate" que ha recibido tras su quiebre con Denise Rosenthal

Camilo ha sido objeto de cuestionamientos luego de que surgieron rumores de una supuesta infidelidad hacia Denise, con quien estuvo casado por poco más de un año. En un principio, parecía ignorar las críticas, pero este fin de semana decidió romper su silencio.

"El hate en estos días ha sido fuerte. Pero más fuerte ha sido ver las expresiones de amor y cariño de mucha gente, los amigos y la familia siempre presentes y también surgen amigos y familia que uno no sabía que tenía", partió escribiendo en sus stories de Instagram.

En la misma línea, añadió que "Me alegra ver que hay gente que se preocupa de mandar amor y buenos deseos, tanto para mí como para cualquiera que esté recibiendo maltrato. Es lindo y acompaña de buena forma".

Además, el músico, por primera vez, se refirió directamente a su exesposa: "Nadie merece el maltrato como el que he recibido. Ni yo, ni Denise, ni nadie. Porque nunca está de más recordar que el internet está lleno de historias que no son reales, porque no es la vida real".

"Uno no conoce la vida de los demás, y el hate, el maltrato siempre serán más ruidosos que el amor y la aprobación, que pueden hacer mucho daño si no tienen gente que los acompañe, como tengo yo", sentenció.

Historias de Instagram de Camilo Zicavo

