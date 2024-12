Sergio Freire desmiente quiebre con Maly Jorquiera: Ella días atrás aseveró en un show que se había separado

09 dic. 2024 - 09:38 hrs.

El comediante Sergio Freire se encuentra por estos días atravesando un complejo momento personal, debido a las acusaciones de infidelidad que pesan contra él. Y es que una mujer aseveró a "Only Fama" haber sido la amante del humorista, que se casó este 2024 con Maly Jorquiera tras más de 10 años de relación.

"Fui a la productora y cuando me fui, nos besamos. Después de eso empieza una conversación más de coqueteo", afirmó Karina Valenzuela en el espacio de farándula, aseverando que ella también se sintió traicionada por Sergio, ya que él le habría dicho que se encontraba soltero: "fui engañada".

Sergio Freire descarta separación

Cabe precisar que Maly Jorquiera no ha hablado con los medios de comunicación sobre estos trascendidos. Solo lo ha hecho a través de sus rutinas humorísticas, como la que brindó días atrás en un evento de la Fundación Todo Mejora.

Sobre el escenario expresó: "Bueno, yo me casé... y me separé. Al tiro. Al tiro. Qué loca la hue... Sabes que no lo vi venir, como Piñera en el estallido. No lo vi venir. Pero no importa, amigos y amigas, porque se descartó solo".

Si bien por estos dichos, contundentes y categóricos, muchos dieron por hecho el quiebre del matrimonio de Maly y Sergio, para el comediante no se trató más de una rutina que ella dio, que no se ajusta a la verdad de lo que se encuentran viviendo.

"No estamos separados… Maly hace shows. La Maly se presenta, igual que yo. Hacemos shows en eventos. Yo no he hablado con nadie y ella no ha hablado con nadie… Cuando una persona da una declaración, puede ser. Pero que saquen contexto de un show de comedia, eso lo encuentro que no va a lugar", señaló a un programa de CHV el humorista.

