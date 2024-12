Carla Jara agradeció no haber tenido más hijos con Kaminski: "Entiendo por qué no tenían que llegar esas guaguas"

08 dic. 2024 - 21:00 hrs.

El 2024 trajo varias noticias que remecieron al mundo del espectáculo nacional, siendo una de ellas el quiebre entre Francisco Kaminski y Carla Jara. Producto de dicha relación, la expareja tuvo a su único hijo: Mariano Kaminski.

Después de la separación, Kaminski comenzó una relación con la influencer y exMiss Chile, Camila Andrade, quien a mediados de este año entró a un reality show y se ganó parte del cariño de los televidentes.

En un programa de Chilevisión, Carla Jara se sinceró y habló acerca de algunos aspectos de la relación que tuvo con el locutor radial. Además, agradeció el no haber tenido más hijos con él.

"Sería mucho más difícil estar en esta situación con tres hijos"

Carla Jara partió reconociendo que, actualmente, "estoy increíble. Muchas veces, a la gente le cuesta creer que uno esté bien, pero porque creo que el tiempo pasa muy rápido. Entonces, la gente, un poco, se olvida de que lo que me pasó, pasó hace mucho, pasó en febrero".

Luego, la actriz agregó que "fue para mejor, encuentro. El tiempo pasó rápido y el tiempo lo cura todo".

Por otro lado, Carla Jara también comentó la importancia de cuidar la salud mental, especialmente en aquellos episodios de altas emociones.

"Yo me permito vivir todas mis emociones, yo me permito llorar, yo me permito rabiar, yo me permito gritar si es necesario (...). El poder calmar la mente, el poder practicar yoga, meditar. El poder entender por qué yo no he estado sin terapia. Me he terapeado todo el tiempo, con psicóloga, con psiquiatra, porque sentía que era necesario entender", señaló la exMekano.

"Hoy entiendo por qué no tenían que llegar esas guaguas"

En un momento del programa, Carla Jara se refirió a sus intentos fallecidos de tratamientos de fertilidad que realizó mientras estaba en pareja con Francisco Kaminski.

"A veces, hay muchas cosas que uno dice '¿por qué me ocurrió esto? ¿Por qué a mí? '¿Por qué no pude tener hijos?', en un momento me lo cuestioné un montón", señaló la actriz, para luego reconocer que "hoy lo entiendo y lo agradezco porque sería mucho más difícil estar en esta situación con tres hijos".

Después, Carla Jara contó que " no podía ser mamá y me implanté, dos veces, dos huevitos. Hoy lo puedo contar mucho más tranquila, más libre".

Por último, la exMekano indicó que "pero, en el momento, uno decía '¿por qué? ¿por qué no puedo?'. Pero hoy le doy gracias a la vida, a Dios, al Universo, porque hoy entiendo por qué no tenían que llegar esas guaguas a mi vida".

