"Me lo cuestioné al principio": Carla Jara y la diferencia de edad de 11 años con su pareja Diego Urrutia

Luego de separarse de Francisco Kaminski, la actriz Carla Jara ha comenzado una nueva vida, vive sola con su hijo y comenzó una nueva relación amorosa con el comediante Diego Urrutia.

En un principio, muchos creían que la noticia no era cierta, especialmente por la diferencia de edad que existe entre ambos, pues ella tiene 40 y él 29 años.

Carla Jara y la diferencia de edad con Diego Urrutia

Recientemente, en el programa de conversación, La Divina Comida, la exchica Mekano entregó detalles sobre el inicio de su relación con el joven humorista.

"Me lo cuestioné al principio y él también. Bueno, sabes qué, hoy puedo decir que no se nota", dijo sobre la diferencia de 11 años de edad que tienen.

"Diego es un hombre súper maduro y ya había vivido mi duelo, entonces yo estaba preparada para conocer a otra persona, aunque no sabía para dónde iba a ir, ni para dónde iba a llegar, ni nada", aclaró.

Sobre cómo nació su unión, Carla comentó que él la buscó por redes sociales. "Me dijo 'te quiero mandar un vídeo y no puedo', como yo no lo seguía, él no podía. Entonces lo empecé a seguir y me manda un vídeo que grabó su representante, donde yo estoy conversando con él y estamos muertos de la risa".

