Titi Ahubert y su millonario debut en plataforma para adultos: "Luis Hermosilla me dijo 'te pasaste, campeona'"

La modelo María Isabel "Titi" Ahubert, entregó detalles sobre su primera semana vendiendo contenido para adultos a través de la plataforma Arsmate. Cabe recordar que Ahubert anunció que incursionaría en este rubro a raíz del encarcelamiento de su marido, Daniel Sauer, quien cumple prisión preventiva por estar involucrado en el denominado Caso Factop.

En conversación con Las Últimas Noticias, la modelo abordó parte de lo que fue su visita al recinto penitenciario Capitán Yáber y el millonario monto que ha acumulado en sus primeros días gracias a las fotografías.

"Los gendarmes son maravillosos, me miraban distinto, uno hasta se tomó una foto conmigo", relató Ahubert, quien además precisó: "En tres días, porque mis fotos se subieron el lunes en la tarde, he ganado entre 5 y 6 millones de pesos".

Encuentro con Luis Hermosilla

"Me tocó hablar con todos. Luis Hermosilla me fue a saludar, me dio un abrazo y me dijo 'te pasaste, campeona'", comentó Ahubert.

Cabe recordar que Luis Hermosilla, así como el marido de la modelo y su cuñado, los hermanos Sauer, cumplen la medida cautelar de prisión preventiva en el contexto de la investigación de los denominados casos Audio y Factop.

Respecto a la reacción de su marido ante sus fotografías, Titi Ahubert contó: "Le encantaron, se reía porque salía con un puro (...) yo le decía 'cuídate de mí, yo ahora soy distinta, yo voy a mantener a mi familia' y puso una cara".

