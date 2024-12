Roberto Nicolini sufre nuevo infarto y se mantiene internado: "Otra vez necesitamos oraciones"

08 dic. 2024 - 16:45 hrs.

A través de su cuenta de Facebook, se informó que el recordado actor y presentador de televisión Roberto Nicolini sufrió otro infarto.

Cabe recordar que el pasado 21 de septiembre el conductor del programa "Pipiripao" ya había tenido un infarto, por lo que tuvo que estar internado en un recinto asistencial para recibir la atención médica correspondiente.

"Otra vez necesitamos oraciones y buenas ondas"

En la red social mencionada, se entregó un reporte de salud de Roberto Nicolini, donde también se adjuntó una fotografía de su mano, la que se ve que está conectada con vía intravenosa.

"Otra vez infarto. Todo controlado hasta donde se controla una urgencia. Otra vez necesitamos oraciones y buenas ondas. Como familia lo agradecemos infinitamente. Favor, no preguntar nada más por interno, por qué no sé más ni nadie puede adivinar que más pase. Esto pasa porque pasa sin aviso", parte el mensaje.

Luego, se mencionó que "Roberto es un luchador y Dios lo quiere. No sirve de nada preguntar nada. Publico por qué un portal supo y llamaron con la mejor onda, pero no hay nada que agregar. Son horas difíciles por qué otro infarto no lo espera nadie".

Sobre el estado de Nicolini, la publicación dice que "Roberto está cansado, pero muy tranquilo, consciente, en paz, agradecido de la vida y por razones obvias, sin llamadas y sin visitas. Y... dice estar contento por qué está muy bien atendido y vivo".

Por último, se hizo un llamado a "por favor orar y/o enviar buenas vibras quienes lo quieran. Esta vez es más difícil, pero saldrá adelante, estamos seguros. Y buen síntoma... no para de hablar de trabajo, para salir adelante. Que Dios lo bendiga y acompañe".

