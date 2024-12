Pedro Astorga se defiende tras realizar campaña en que fingió romance con Michelle Carvalho: "Fue una libre interpretación"

13 dic. 2024 - 11:13 hrs.

Desde hace varios años que Michelle Carvalho y Pedro Astorga mantienen una amistad. De hecho, ambos han compartido espacio en diferentes realitys, por lo muchos de sus seguidores anhelaban que entre ellos hubiera algo más.

Luego de ganar la última edición del reality "Gran Hermano", Michelle conquistó el corazón de varios chilenos y en redes sociales se inició una campaña mediante el hashtag "Pedrichelle" (combinación de los dos nombres) para Carvalho y Astorga oficializaran una relación.

A inicios de diciembre, ambos realizaron una publicación compartida en Instagram donde posaron de forma muy cercana y romántica, lo que en un primer momento dio a entender de que ambos habían comenzado un romance.

Sin embargo, después aclararon la situación y señalaron que se trató de una publicación con fines publicitarios para una campaña de concientización del cáncer de tiroides.

"No lo hicimos como un engaño"

En una conversación con Página 7, Pedro Astorga ahondó en la campaña publicitaria que hizo con Michelle Carvalho y se defendió de las críticas por fingir una relación con la brasileña.

"Con Michelle tenemos una súper linda amistad, por lo que podemos hacer estas cosas y nos sentimos cómodos estando y compartiendo tiempo juntos", partió comentando el kayakista.

Luego, reconoció que "esa foto la hicimos en mi casa, fue todo muy cómodo y agradable. Siento que, quizás, con otra persona no podría haber hecho eso. Entonces causó mucho impacto y visibilidad también, así que creo que fue una campaña bastante exitosa con un tema bastante importante. Se logró el objetivo".

Por último, Pedro Astorga defendió la campaña y aseguró que "no lo hicimos como un engaño, fue una libre interpretación que le dejamos a la gente. Pero no lo hubiéramos hecho por una marca cualquiera si no fuera un tema importante, así que por eso lo hicimos".

Todo sobre Famosos chilenos