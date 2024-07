"Me sentí brutalmente vulnerado": Mauricio Pinilla se sincera sobre su depresión y enfrenta crueles burlas que recibió

18 jul. 2024 - 15:04 hrs.

Los últimos meses no han sido fáciles para Mauricio Pinilla. El exfutbolista y ahora comentarista deportivo no solo se ha tenido que enfrentar a la depresión, sino que también ha atravesado difíciles momentos a nivel personal y familiar.

Su internación en una clínica psiquiátrica en mayo de 2023, la enfermedad de su madre y las burlas por su apariencia en pantalla, fueron algunos de los temas que el exdelantero azul abordó en vodcast "Con Contenido" de Pancho Sagredo.

Mauricio Pinilla/ATON.

En este espacio, Pinilla declaró que desde hace más de dos décadas que lucha con trastornos de salud mental: "A los 20 años tuve mi primera crisis de pánico y mi primera crisis de angustia, he tenido que estar medicándome constantemente".

"A veces cuando se me consume la energía, en los momentos más bajos me vienen estas crisis de angustia, esta depresión que he tratado últimamente que me ha tenido en clínicas psiquiátricas acá en Santiago", continuó.

Mauricio Pinilla/Instagram

En este sentido, destacó que está bajo tratamiento, lo que lo ha llevado a cambiar algunos hábitos: "He tenido que alejarme de los excesos, así que estoy contento de que ya llevo ocho meses sin consumir alcohol, por ejemplo, he tenido que hacer una vida mucho más sana".

Asimismo, remarcó que actualmente "estoy 100% dedicado a mis hijos, al deporte, a mis temas familiares y a mi trabajo. Dedicado a las cosas tangibles, que me dan algo especial, cariño, amor. Dedicado a mis hermanas, a mi madre que está con un cáncer complicado en etapa cuatro".

Mauricio Medina y su madre/Instagram

"Me sentí vulnerado"

El exjugador de la U también se refirió a las crueles burlas que recibió en redes sociales en abril pasado, luego de que se viralizara un momento de las transmisiones de ESPN en el que aparecía somnoliento.

"En esa oportunidad estaba en una parte crítica de mi tratamiento. Me dijeron que me tomara unos días, una semana, un mes, pero yo dije que quería volver. Quise estar y me anticipé. No me daba cuenta de que andaba somnoliento y cabizbajo. Yo decía esto se me va a pasar trabajando", trasparentó.

Pinilla también se refirió a la serie de rumores que lo afectaron tiempo atrás, a raíz de los que fue víctima del escrutinio público. "Cuando decían que yo andaba haciendo fiestas, yo tenía a mi madre con cáncer en etapa cuatro en casa. Me dio mucha rabia, mucha impotencia también salir a desmentirlo, porque era algo que era irreal", lamentó.

"Me crucificaron, me sentí brutalmente vulnerado por todas las cosas que dijeron, pero ya estaba aburrido de salir a desmentir cosas, y efectivamente los medios también te dan una segunda oportunidad", añadió.

Finalmente, reconoció que "desaproveché algunas (oportunidades) por errores propios y eso lo asumo, pero todavía está el Mauricio Pinilla, que quiere ser un rostro reconocido, que quiere animar festivales, que quiere conducir programas de televisión y todavía está intacto eso. Tengo el ángel, sé que tengo la disciplina necesaria para hacerlo".

Todo sobre Famosos chilenos