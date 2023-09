"Temíamos lo peor...": Mauricio Pinilla revela por qué su madre tuvo que ser operada

29 sept. 2023 - 14:10 hrs.

El exfutbolista chileno Mauricio Pinilla lidió hace algunos días con una delicada situación familiar, debido a que su madre, Lucía Ferrera, tuvo que ser intervenida en la clínica.

A comienzos de septiembre de este 2023, el ahora comentarista deportivo subió una imagen en la que aparece junto a su madre, recostado con ella en una cama clínica.

Ir a la siguiente nota

En ese entonces, Mauricio no entregó a la prensa ni tampoco a la opinión pública el diagnóstico que hizo que Lucía llegara al recinto de salud.

El estado de salud de la madre de Mauricio

Esta semana, Pinilla, en conversación con Página 7, actualizó el estado de salud de su progenitora y además contó de qué se trato la operación que la tuvo en la clínica.

"Está bien, tuvo una intervención en su garganta, tenía un tumorcito, temíamos lo peor y gracias a Dios fue lo mejor", partió comentando Pinilla, revelando que toda la familia está feliz con los resultados de la cirugía a la cual se sometió la mujer.

Mauricio Pinilla y su madre

"Estamos contentos, está en rehabilitación. (Lucía) Había perdido un poco la voz, pero ahora la está recuperando", indicó Pinilla, revelando además que está viviendo con su madre.

"Vive conmigo hace seis meses, así que la acompaño en todo (...) estoy feliz de que pueda compartir estos meses conmigo y yo pueda cuidarla", indicó, comentando además que su madre es su "fan número uno".

"Me sigue en todas las transmisiones, en todos los programas, así que cuando no me ve, se preocupa, pero me acompaña siempre", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos