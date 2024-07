Gissella Gallardo borró de su piel importante tatuaje: "Uno se lo hace esperando tenerlo para toda la vida"

06 jul. 2024 - 18:15 hrs.

La relación entre Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo estuvo marcada por varias rupturas, sin embargo, en 2022, la pareja decidió poner punto final a su historia de casi dos décadas juntos y tomar caminos por separado.

El exfutbolista y la influencer contrajeron comenzaron un romance en 2004 y cinco años después contrajeron matrimonio. Fruto de este vínculo nacieron sus tres hijos: Agustina, Matilda y Mauricio.

Desde el momento en que se separaron, Pinilla fue vinculado con varias mujeres, incluyendo a Gala Caldirola, mientras que Gallardo ha mantenido un bajo perfil en cuanto a lo amoroso.

Gissella Gallardo se borró importante tatuaje

Recientemente, Gallardo dio a conocer una importante decisión vinculada al quiebre con el exseleccionado nacional. A través de redes sociales dio a conocer que comenzó un tratamiento para borrar un tatuaje con el nombre "Mauricio".

El tatuaje de Gissella Gallardo/Instagram

En diálogo con FMDOS, la periodista se sinceró sobre las razones para eliminar de su piel el antiguo diseño que llevaba en su abdomen. "Uno se hace un tatuaje esperando tenerlo para toda la vida, pero en algún momento te cansa. No te gusta", manifestó.

"Ese tatuaje era el nombre de Mauricio y creo que lo tenía hace como 10 años. Como era negro solamente, no costó mucho que saliera. Cuando son de colores es más complicado... Por suerte a mí fueron solamente tres sesiones", explicó.

Sobre el procedimiento para borrar el tatuaje, Gissella comentó que la primera sesión la realizó el año pasado y que fue "super dolorosa", pero aguantable. "Cuando llegué a hacerme la cuarta y última sesión me dijeron y quedamos de acuerdo que en el fondo no valía la pena, porque no quedaba tinta en mi cuerpo", señaló.

Asimismo, destacó que "pensé en hacerme algo encima para taparlo, pero después dije no. Porque igual yo lo tengo en la zona de la guatita, en la cadera y me gusta, en el verano ando siempre con cosas cortas y como que no se me veía bien".

"De ahí el motivo para sacármelo, porque todo el mundo dice: ‘No, querías borrar el nombre de tu exmarido’ y no. Ese es el nombre de mi hijo también, entonces no tiene nada que ver", explicó.

Finalmente, enfatizó en que "no se borran las historias borrándose un tatuaje, sino que era un tema que ya no me gustaba y nada, feliz con el trabajo".

