"Hoy me siento como una guerrera": Francoise Perrot dio testimonio de su lucha contra el alcohol

Francoise Perrot (39 años) se hizo conocida en Mekano y luego por una mediática –y también polémica- relación con el chico reality, Edmundo Varas.

Alejada de la televisión, la generadora de contenido relató en drama que ha vivido en el último tiempo: sus problemas con el alcohol.

Estuvo en una comunidad terapéutica

Perrot expuso que sus problemas comenzaron, básicamente, tras un quiebre amoroso.

“De repente me vi mal, estaba tomando todos los días y obviamente no estaba siendo un ejemplo ni para mis hijas ni para nadie... Cuando realmente me di cuenta de que se me estaba pasando la mano, decidí internarme en una clínica. Eso pasó hace más o menos dos años. Después anduve bien como ocho menes, hasta que tuve una recaída, que fue importante para lo que vino después”, dijo.

En entrevista con LUN, confesó que “tras eso le dije a mi familia que en realidad necesitaba internarme de nuevo, porque quería estar bien. Y así lo hice”.

Perrot estuvo en una comunidad terapéutica por siete meses, lugar del que salió hace 60 días.

“Fue súper duro. Lo más complicado fue separarme en el día a día de mis dos hijas. Mi mamá ha sido mi gran pilar... En mi caso el alcohol me hace mal y no lo puedo tomar más”, prosiguió.

Consultado por cómo se siente tras lo vivido, manifestó que “fue muy difícil tomar la decisión de internarme, pero la tomé y hoy me siento como una guerrera. Fui valiente, estoy muy orgullosa de mi”.

Para cerrar, expuso por qué quiso dar este testimonio. “Para transmitirle a la gente que si enfrenta algún tipo de adicción, hay alternativas para superarla. Si en algún momento se ven mal, pidan ayuda”, manifestó.

