Marcela Vacarezza hizo esta privada confesión en su relación con Rafael Araneda

06 jul. 2024 - 10:16 hrs.

El mediático matrimonio de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, se lanzó, como muchos famosos ya lo han hecho, con su propio "vodcast" (pódcast con video), llamado "Tenemos que hablar", en el que participa toda la familia.

El pasado domingo fue estrenado el primer episodio del programa, en el que los dos conductores de televisión respondieron a diferentes preguntas que le hacían sus hijos, como el momento en que se conocieron, anécdotas de su carrera en los medios, historias de la familia, entre otros temas.

Cabe precisar que este vodcast Rafael y Marcela lo venían promocionando hace varias semanas. De hecho, en el video en el que presentaron al público "Tenemos que hablar", ella entrega una inesperada confesión sobre su intimidad matrimonial.

"Separé camas", reconoce, a lo que Rafael la corrige señalando, "me echaste de la cama". Luego, él le pregunta a su hija mayor, "¿tú te ves separando camas con tu marido?", a lo que ella le contesta sin ningún aspaviento que "sí".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafael Araneda (@rafaaraneda)

Rafael, Marcela y Martina

Una petición de hace años

Marcela ya había hablado de que tenía intenciones de separar camas. En el año 2019, en el extinto programa "Intrusos", reveló que quería que cada uno tuviera su propio colchón, petición que había sido denegada por el animador.

Marcela Vacarezza y Rafael

"Yo le digo que camitas separadas, pero juntas, y nos podemos tomar de la mano y toda la cosa, pero no, (él) dice que cuando se separan camas es un mal síntoma de la relación. Yo no creo", agregó Vacarezza, quien luego indicó cuáles eran las razones que tenía en ese entonces para proponer esa opción.

"Dormimos muy diferente. Parece que en todas las parejas hay uno que es el friolento y el otro acalorado, y en mi caso, yo soy acalorada, entonces a él le gusta harta frazada, harto plumón, se abriga, se pone un chal arriba y yo no, yo transpiro", contó.

El mismo programa entrevistó a Rafael, quien reconoció que pasa frío cuando duerme. "Yo me quedo dormido y me voy a cero en temperatura. Como muerto (...) mi regulación de temperatura no es la natural, pero bueno", expresó.

Todo sobre Famosos chilenos