"Yo estaba mal": Yamna Lobos reveló la traición de Carla Jara que las terminó enemistando hasta el día de hoy

La bailarina Yamna Lobos, quien se hizo conocida hace ya más de 20 años en el espectáculo nacional, sorprendió a la opinión pública tras revelar un desconocido conflicto que tuvo con la exparticipante de "Mekano", Carla Jara, hoy en medio del huracán mediático tras su separación.

Cuando faltaban pocos días para que terminara junio, Yamna conversó con el programa "Que te lo digo", en el cual analizaron justamente el quiebre de Jara con Francisco Kaminski, a quien se le acusa de haber engañado a la ex "Mekano" con Camila Andrade.

Yamna Lobos y Carla Jara

En el programa querían saber qué opinión tenía Yamna sobre Carla Jara. Fue aquí cuando de forma inesperada reveló una traición que vivió de parte de la ex de Kaminski. "Nosotras éramos muy amigas en un periodo y justo yo estaba pasando por un momento muy malo, había terminado con mi pololo de ese tiempo y yo le contaba a ella mis cosas, mis penas de amor, porque era mi amiga en ese momento y yo me quedaba en su casa", partió diciendo.

Luego agregó: "un día me enteré por la hermana de mi ex, ella me contó (...) me dijo ‘sabes qué, estoy haciendo el loco hace rato, porque pasa esto y esto’. Y bueno, efectivamente era así. Yo (era) ‘pollo’ en ese tiempo, ni siquiera fui capaz de encararla, me dio penas nomás. Nunca le dije nada. Yo creo que ahora si me escucha se va a acordar".

Carla Jara

Más detalles de la "traición"

Al canal Tevex, Yamna ahondó sobre lo que expresó en el "Que te lo digo" que terminaron en una enemistad que dura hasta el día de hoy. "Había sido porque yo había terminado una relación y fue en el periodo donde uno está triste, necesita de una amiga y le cuenta sus problemas", señaló.

Yamna Lobos con su actual pareja

"Siempre existe la esperanza de que uno va a volver con esa persona. En ese periodo yo estaba mal y la hermana de este personaje (su expareja) me dice ‘estás haciendo el loco Yamna porque ahí hay onda, sal de ahí’", recordó.

Yamna luego aclaró que Carla no se entrometió en su relación, pero más allá de eso, sí le molestó porque pensaba que eran amigas cercanas. "No me lo quitó, yo había terminado, el problema fue que yo lloraba mis penas con ella, por eso me dolió", indicó.

Yamna defiende su testimonio

En el mismo programa del canal Tevex, la exbailarina de "Rojo" defendió haber contado su historia, ante los cuestionamientos que ha recibido de justo hablar de Carla Jara en el momento que ella se encuentra siendo objeto de interés público.

"Yo no puedo mentir, no soy cínica ni nada, y respeto cómo me siento. En el momento me preguntaron cuál había sido mi experiencia, y yo respondí la pregunta. ¿Cuál fue mi experiencia? No fue muy buena porque tuve un problema con ella puntual que fue eso", expresó.

Familia de Yamna Lobos

Después descartó tajantemente estar buscando pantalla tras comentar este momento, y que solo respondió a una pregunta que le hicieron. “¿Por qué ahora? Porque ahora se está hablando de Carla, porque ahora me lo preguntaron y porque ahora lo quiero decir. Y si dar mi opinión, y referirme a alguien es ‘buscar pantalla’, ‘colgarse’, me da lo mismo. En realidad, yo respondí una pregunta y fue mi experiencia personal", aseveró.

Por último, entre risas, reconoció que tiene un "problema" y es que confesó ser una persona "muy rencorosa". "A mí las cuestiones no se me olvidan, a no ser que la persona me haya ofrecido disculpas con un arrepentimiento genuino, que no fue el caso. Resulta que me acordé y ese fue el caso", concluyó.

