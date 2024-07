"Doctora Cahuín" de Mekano cuenta que fue diagnosticada por condición neuropsiquiátrica a sus 41 años

05 jul. 2024 - 05:22 hrs.

¿Qué pasó?

Nicole Pérez, recordada exintegrante del extinto programa juvenil “Mekano”, contó recientemente que fue diagnosticada por padecer una condición neuropsiquiátrica.

La ahora influencer de 41 años, que fue conocida como “Doctora Cahuín” durante su época en el espacio televisivo, detalló cómo pudo asimilar su actual situación.

¿Qué dijo Nicole?

Nicole es muy activa a través de sus redes sociales y suele compartir gran parte de su vida con sus seguidores. Ahora contó que recientemente la diagnosticaron con déficit de atención.

“Se pasó la cantidad de mensaje que recibí por lo que conté sobre que me diagnosticaron déficit atencional, y muchos me dicen que les pasa exactamente lo mismo”, afirmó.

Mensaje a sus seguidores

En esa línea agregó que “lo que les sugiero es que puedan tomar una hora con el neurólogo y que busquen esa respuesta, porque a mí me abrumaba mucho no saber qué me estaba pasando, caí en depresión y parálisis donde no podía hacer nada”.

Además, se sinceró sobre todo lo que se vive con el déficit “son hartas cosas, pues uno piensa que el déficit atencional es ver cómo vuela una mosca y te perdiste, pero no es así”.

“Yo era ignorante”

“Yo era ignorante y de este tema no sabía, para mí era que todo el mundo tenía esta conversación en su cabeza y que a todos les pasaba lo mismo”, aseveró.

“Cuando yo le pregunté a mi marido ‘¿te pasa lo mismo?’, él me dijo que no, entonces ahí uno se da cuenta de que en realidad no, es como ahora que fui al oftalmólogo porque estoy ‘piti’ y tengo que ocupar anteojos todo el día y yo pienso que veo bien”, cerró Nicole.

Todo sobre Famosos chilenos