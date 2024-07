"Comediante mediocre": Lola Melnyck responde tajante a Ernesto Belloni tras críticas del humorista

01 jul. 2024 - 01:51 hrs.

¿Qué pasó?

Hace algunas semanas la modelo e infuencer rusa, Lola Melnyck, apareció en las páginas de los medios de farándula, luego de confesar que el tiempo que estuvo en Chile fue la peor etapa de su vida.

Uno de quienes la criticó por sus dichos fue el humorista Ernesto Belloni, quien fue su compañero de labores en el programa Morandé con Compañía. Tras sus dichos, la rusa se fue en picada en contra del intérprete de “Che Copete”.

Los dichos de Belloni

“Ella esperaba a relacionarse en Chile con la alta alcurnia, la alta sociedad, pero nunca pudo salir de sus bailarines o su grupo de gente que no era de la alta sociedad. Entonces esa fue una pequeña frustración que tuvo”, dijo Belloni al matinal de CHV.

Añadió que “hizo una carrera más bien de polémicas más que de talento. Siempre fue tratada como que venía de un mal origen, eso la frustraba mucho (…). No sé por qué nos tomó un poquito de mala. Seguramente porque cuando se fue a Brasil nadie la fue a buscar para volver a Chile, nadie le pidió que se quedara”.

La respuesta de Melnyck

A través de su cuenta de Instagram, la modelo rusa, que actualmente reside en Brasil, respondió con dureza a los dichos de su excompeñero de labores.

“Me enteré recién de algunas declaraciones sobre mi encantadora persona vertidas en un matinal ... Supe hasta que un comediante decadente, al cual yo casi ni le dirigía una palabra y solo lo saludaba por educación, porque no lo consideraba ni lo respetaba, salió a aprovecharse de mi nombre y de la situación”, dijo.

Añadió que “me imagino que debe tener cuentas qué pagar. Espero que esto le rinde algún show en los bares a los que él está acostumbrado”.

“Para los que me están preguntando a quién me refería en el post anterior y quién es el ‘comediante’ decadente, respondo: me refiero a Ernesto Belloni”, cerró Melnyck.

