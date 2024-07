"Que nuestro amor sea eterno": Bruno Zaretti sorprendió a su pareja con una romántica propuesta de matrimonio en Egipto

05 jul. 2024 - 17:04 hrs.

¡Suenan las campanas de boda en el espectáculo chileno! El bailarín brasileño Bruno Zaretti anunció este viernes, a través de su cuenta de Instagram, que se casará con su pareja, Sofía Bascuñán.

La pareja se encuentra disfrutando de unas soñadas vacaciones en El Cairo, capital de Egipto, donde tuvieron la oportunidad de recorrer las Pirámides de Guiza, una de las siete maravillas del mundo. Fue en ese exótico lugar donde surgió la propuesta.

Sofía Bascuñán y Bruno Zaretti/Instagram.

"¡Me dijo que sí!"

"Hoy quise tomar la decisión más importante de mi vida, y quise hacerlo junto a ti, que día con día me haces creer en el amor, me haces ser una mejor persona, me consiente, me cuida y sobre todas las cosas me acompaña en todas mis locuras", escribió Zaretti.

En la misma línea, añadió: "Pido a Dios que nos proteja, que bendiga nuestra unión y que nuestro amor sea eterno". En el post se puede ver a los futuros novios sonriendo, mientras Sofía muestra su argolla.

La pareja no viajó sola, sino que acompañada de un grupo de amigos, entre los se encuentran dos compañeras de Bruno del recordado grupo Axe Bahía, Flaviana Seeling y Francini Amaral, quienes fueron cómplices de la sorpresa.

El momento en que Zaretti se arrodilló sobre la arena para pedirle matrimonio fue grabado y adjuntado en el post, dejando ver que la joven no se esperaba la propuesta y que solo atinó a abrazarlo y darle un beso.

Para quienes quedaron con dudas sobre la respuesta, el brasileño publicó una historia que aclara cuál fue la reacción de su pareja a la pregunta: "¡Me dijo que sí!".

Como era de esperarse, la publicación recibió una ola de comentarios de felicitaciones del círculo cercano de Sofía y Bruno. Uno de ellos fue el de la exchica reality Silvina Varas, quien escribió: "Siempre han sido el uno para el otro, dos almas buenas y maravillosas personas. Los amo mucho y sé que serán muy felices".

Actualmente, el bailarín de Axé Bahía tiene 38 años, mientras que su pareja, estudiante de técnico en enfermería, tiene 25. La pareja se conoció en 2019 en un evento, pero no fue hasta 2022 que iniciaron su relación romántica, tras encontrarse nuevamente en una fiesta.

