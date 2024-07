"Tocamos temas que pasan todas las familias": Marcela Vacarezza y Rafael Araneda entregan detalles de programa familiar

06 jul. 2024 - 05:21 hrs.

Marcela Vacarezza y su esposo, el presentador de televisión, Rafael Araneda ya lanzaron el primer capítulo del nuevo proyecto familiar en el que han incluido a sus hijos mayores, Martina, Florencia y Vicente.

Se trata de "Tenemos que hablar", un vodcast que ya estrenó su primer capítulo el pasado domingo 30 de junio, en el cual se vieron cómodos en este nuevo programa. Mientras que este 7 de julio emitirán el segundo episodio.

Familia Araneda Vacarezza / Instagram

En conversación con el medio TiempoX, Marcela Vacarezza y Rafael Araneda ahondaron en los resultados que ha tenido hasta ahora la realización de este nuevo programa con sus hijos y cómo les ha afectado para bien en la relación familiar.

Nuevo programa familia Rafael Araneda y Marcela Vacarezza

Ambos se refirieron a cómo nació este nuevo proyecto, pues resulta que Marcela Vacarezza fue la de la idea de hacer el vodcast, ya que están de moda, sin embargo, el piloto que grabaron no los convenció.

Marcela Vacarezza / Instagram

"No nos gustó para nada", consignó Rafael Araneda, quien reconoció que grabar en un estudio y no desde la casa de la familia, no fue de su agrado, sin embargo, su hija Florencia ayudó a moldear lo que hoy es su programa.

"Lo más sabroso de la conversación fue que llegó Florencia a buscarnos e intervino porque venía cansada. El director y el productor le dijeron que la intervención fue buena y ahí nació la idea de incorporarlos en un proyecto", consignó Rafael Araneda.

Así fue como "Tenemos que hablar" nació, ya publicaron el primer capítulo y este domingo está programado que se publique el nuevo episodio en el que abordarán diferentes temas, pero con especial énfasis en los "permisos" a los hijos.

"Ellos son muy queridos también, entonces se juntó esto del cariño que sentimos que la gente tiene por nuestra familia en sí y eso mezclado con que creemos que nuestros hijos tienen mucho que contar, opiniones, pensamos que podría ser entretenido, diferente de lo que uno ve", dijo Rafael Araneda.

Por otro lado, Marcela Vacarezza consigna que, "al mismo tiempo, al ser una familia, tocamos temas que pasan todas las familias, entonces es interesante escuchar ciertos temas desde el punto de vista de los jóvenes y cómo lo vemos como papás".

