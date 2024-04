¿Quién es Florencia Araneda? Cuál es su edad y a qué se dedica la hija de Marcela Vacarezza y Rafa Araneda

09 abr. 2024 - 13:10 hrs.

Una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo en Chile es la de Rafael Araneda y Marcela Vacarreza, quienes se casaron en 1999.

A 24 años de su matrimonio, la pareja que reside en Miami, Estados Unidos, visitó Chile recientemente para asistir a una boda, la que curiosamente se realizó en la misma iglesia en la que Rafa y Marcela se casaron.

Así lo dio a conocer el animador en sus publicaciones en Instagram, en las que también aprovechó de fotografiarse con dos de sus cuatro hijos: Martina y Florencia. Los otros dos más pequeños, Vicente y Benjamín, no asistieron.

Rafa Araneda junto a su esposa y sus dos hijas / Instagram

¿Cuántos años tiene Florencia Araneda, dónde vive y a qué se dedica?

Florencia Araneda es la segunda de cuatro hermanos que surgieron fruto del matrimonio de Rafa Araneda y Marcela Vacarreza. Esta joven nació el 29 de octubre de 2003 y actualmente tiene 20 años.

Vive junto a sus padres en Miami debido a que Rafa Araneda trabaja en ese país desde hace algunos años, específicamente en el programa "Enamorándonos" de Univisión.

La joven se graduó del colegio a mediados de 2022 y actualmente no estaría estudiando ninguna carrera universitaria, aunque sí está claro que se ha dedicado al mundo de las redes sociales, ya que es una famosa influencer.

Tiene 143 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en la que sube diferentes fotos de sus aventuras por Estados Unidos y viajes por otros lugares del planeta. Asimismo, tiene su cuenta de TikTok, donde posee más de 65 mil seguidores.

¿Florencia Araneda tiene pareja?

Actualmente Florencia Araneda está soltera, pero hace unos años hizo noticia por la relación amorosa que mantuvo con Pedro Cisternas, hijo de Diana Bolocco.

Florencia y Pedro estuvieron un par de años juntos, sin embargo, la distancia no les permitió seguir viéndose debido a que la joven vivía en Estados Unidos. En 2021 retomaron su relación por algún tiempo, pero actualmente ya no están juntos, pese al apoyo de sus familias.

¿Cómo es la relación de Florencia Araneda con sus padres?

Florencia tiene una gran relación con Rafa Araneda y Marcela Vacarreza, y muestra de ello es la celebración de su último cumpleaños número 20, jornada en la que ambos le dedicaron unas tiernas palabras por redes sociales.

"¡Feliz cumpleaños mi preciosa! Loquita linda, simpática, amorosa, divertida, gran hermana, amiga y sobre todo hija. Te amo demasiado", escribió en su Instagram su madre.

“Felicidades para mi @floaraneda. Un año más con la super hermana, la super hija, la super amiga, la super sensible, la super estudiosa...Trabajadora, entusiasta, divertida, etc. No hay palabras para describirte mi vida hermosa, ¡te amo! Original y la luz de la casa”, comentó su padre.

Florencia aún es muy cercana a sus padres y ha decidido quedarse con ellos en Estados Unidos, viviendo también con sus hermanos: Martina, de 22 años; Vicente, de 17; y Benjamín, de 5 años.



