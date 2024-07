"Sus tiempos no me calzan": Gissella Gallardo contradice a Gala Caldirola y afirma que "no le hizo bien" a Pinilla

10 jul. 2024 - 12:36 hrs.

Cuando parecía que la enemistad entre Gissella Gallardo y Gala Caldirola había quedado en el pasado, un nuevo episodio dejó entrever lo contrario, y es que la exesposa de Mauricio Pinilla arremetió contra la española.

Todo comenzó a raíz de una serie de declaraciones que ha hecho Caldirola en el reality show en el que participa, donde se ha referido en más de una oportunidad al breve y turbulento romance que tuvo con el retirado futbolista, el cual confirmaron en abril de 2023.

En ese entonces, había pasado poco tiempo desde que el delantero chileno y Gallardo decidieron poner fin a su matrimonio, el cual se prolongó por más 13 años. Fruto de ese vínculo tuvieron tres hijos.

Gissella Gallardo desmiente a Gala Caldirola

Resulta que la periodista fue invitada como panelista al programa Sígueme, donde luego de que hablara del tatuaje con el nombre de su exesposo que se borró, fue consultada sobre qué pasaría si es que Pinilla rehiciera su vida en el ámbito sentimental.

"Si él rehace su vida, mientras sea con una persona buena, que apoye la relación con sus hijos, no tengo ningún problema, que él sea feliz", señaló Gissella, destacando que hasta ahora "eso no ha pasado".

Enseguida, el periodista Michael Roldán le preguntó directamente por Gala Caldirola, ante lo que ella respondió tajante: "Yo no la conozco a ella, nunca la he visto ni en persona, nada. Tampoco podríamos ser amigas".

La comunicadora fue más allá y argumentó que "somos muy distintas, tenemos distintos valores, la forma de ella no la comparto. No creo que haya sido una persona que le haya hecho bien a Mauricio".

Posteriormente, desmintió los dichos de la chica reality: "Sus tiempos no me calzan, porque ella habló de que habían estado un año en relación. Yo me separé a fines de marzo (2023) y a las dos semanas supuestamente empieza esta relación con ella, cosa que, por lo menos, yo no creo que haya sido así".

"Nosotros con Mauricio el primer año siempre tratamos de volver y de arreglar las cosas. Entonces, no me calza que hayan estado un año", enfatizó Gallardo. Agregó que "yo no veo el reality ni nada, ella habla de que estuvieron un año en relación. Y yo eso lo desmiento".

