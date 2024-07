"Me tenías con el alma en un hilo": Marcela Vacarezza enfrenta a su hijo tras salir sin permiso durante la madrugada

08 jul. 2024 - 11:27 hrs.

Este domingo 7 de julio se estrenó un nuevo capítulo del programa "Tenemos que hablar", el espacio que protagonizan Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, junto a sus tres hijos mayores, Martina, Florencia y Vicente, desde Miami, Estados Unidos.

En el más reciente episodio, la familia en conjunto conversó sobre los "permisos", y la forma en que los gestionan como familia a medida que los jóvenes han ido creciendo. Recordemos que Martina tiene 23, Florencia, 20 y Vicente, 17.

Vicente Araneda

"Me tenías con el alma en un hilo"

Tras haber hecho dormir a Benjamín, el menor de la familia, la conversación familiar comenzó, siendo el primero en tomar la palabra Vicente, a quien acusaron de haber llegado a las 3:30 de la madrugada durante un día lunes, reveló Marcela, quien dejó en claro en todo caso que eso no era problema.

"Me llama a las 1:10 de la mañana para pedirme quedarse a dormir en la casa de un amigo, le digo que no, porque a mí no me gusta que se queden mucho en la casa de amigos. Muy contadas veces", partió contando la psicóloga de profesión.

A las 2 de la madrugada, Vacarezza recordó que le llegó una alerta a su celular en donde le avisaron que su hijo se encontraba en una playa de Miami que queda a 50 minutos de distancia de su casa. "Entonces, yo me quedó con que él estaba aquí a tres cuadras y él va a la playa sin avisar... 17 años", destacó.

El joven de 17 años expresó que el panorama fue "superentretenido" e incluso se bañó con su amigo, quien iba manejando el vehículo. "Me tenías con el alma en un hilo y yo después ahí, tres de la mañana viendo el autito...", expresó.

Al llegar a la casa, Marcela encaró a su hijo a quien le manifestó su preocupación ante esta salida, indicando que tal vez incluso había bebido alcohol. Algo que el adolescente descartó de plano, poniéndose incluso a disposición de un alcotest para descartar dicha idea.

