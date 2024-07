"Producto de mi irresponsabilidad": Exchico "Yingo" revela complicaciones médicas tras cirugía bariátrica

08 jul. 2024 - 09:46 hrs.

El exchico "Yingo" Ariel Osses más conocido como "Elfi", se encuentra atravesando un complejo momento de salud a raíz de una serie de complicaciones médicas debido a la cirugía bariátrica a la que se sometió a mediados de 2023.

A través de redes sociales, el joven ha trasparentado su proceso de recuperación, detallando que logró bajar más de 70 kilos. Sin embargo, recientemente contó que comenzó a sentir una series de molestias estomacales.

Ariel Osses vía Instagram

La complicación médica de Ariel Osses

El influencer usó su cuenta de TikTok para hablar sobre su estado de salud. "Bueno, hago este videito porque hace un tiempo atrás les comenté que tenía una dolencia bajo la costilla izquierda, el cual venía arrastrando hace mucho tiempo", partió comentando.

Osses señaló que le dijo a sus seguidores que a penas tuviera los resultados de unos exámenes, daría a conocer su diagnóstico, algo que no ocurrió, por lo que muchos manifestaron su preocupación.

Ariel Osses/Instagram

La exfigura del extinto programa juvenil aclaró la situación: "Fui al doctor, el cual arrojó que tenía unas úlceras producto a mi irresponsabilidad, porque comencé a beber antes de tiempo. Me tomé unos tragos, comencé a comer comida que no debía".

Ariel Osses/Instagram

"Comencé a probar comidas que no debía porque era muy pronto, llevaba muy poco de operado", sinceró Osses, especificando en la sección de comentarios que consumió "muchos condimentos, ajo, cebolla, pimienta y alcohol".

Posteriormente, indicó que comenzó con un tratamiento de tres meses aproximadamente. "Con muchos remedios y una dieta estricta. Bueno, quiero agradecerle a mi doctor cirujano, Neftalí Hurtado. A la gastroenteróloga que me está viendo. La nutricionista. Todo el equipo médico que me está viendo", manifestó.

"Estoy tomando diferentes pastillas. Diferentes cosas que me dieron. Me he sentido mucho mejor, no tengo la dolencia que tenía antes. Y nada, esperar que salga todo bien. Y si se operan, no sean tontos como yo. Cuídense, porque si hay una persona que le ha pasado todo, ese soy yo", afirmó el joven.

Revisa la publicación

Según Clínica Mayo, las úlceras son llagas abiertas que aparecen en el revestimiento interno del estómago y la parte superior del intestino delgado. Uno de los síntomas más comunes de esta afección es el dolor de estómago.

Todo sobre Famosos chilenos