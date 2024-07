"Enfermarse tan al límite da pavor": Actriz María José Necochea cuenta que fue diagnosticada con extraño síndrome

08 jul. 2024 - 04:59 hrs.

¿Qué pasó?

En los días recientes, la actriz nacional, María José Necochea, confidenció que estuvo alejada de las tablas y escenarios luego que fuera diagnosticada con una extraña afección autoinmune.

La intérprete detalló que estuvo aquejada por el síndrome de Guillain-Barré, afección de la que presentó los primeros síntomas hace aproximadamente un mes.

¿Qué dijo María José?

La actriz nacional utilizó su cuenta de Instagram para detallar a sus seguidores qué fue lo que le sucedió y cuál fue el diagnóstico que le dio su médico tratante.

"Foto captada en una semana que termina hermosa después de un mes MUY duro que me tuvo asustada, donde tuve que reconectar y abrazar el miedo, enfermarse tan al límite da pavor, pero vuelvo de unos días de recarga superior", sostuvo María José Necochea.

Añadió que después del episodio que enfrentó "voy con todo, sonriendo por más, y ya de vuelta al teatro después de este mes".

La enfermedad

María José Necochea comentó que la enfermedad "llegó de la nada y sin aviso. Así son las enfermedades autoinmunes y que después se quedan contigo. Nada que hacer, la dejo conmigo y esperamos se porte amable en la vida".

"Ahora habrá límites a mí y a los demás. Al final no pasa nada si te llega la alerta y tienes que dejar que otros se hagan cargo y tu decir NO PUEDO. Tener una mano que te haga sanguchito en la tuya no tiene precio", sentenció.

¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré?

El síndrome se trata de un trastorno poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios.

Específicamente, los primeros síntomas suelen ser debilidad y hormigueo en las manos y los pies, las cuales pueden extenderse rápidamente y, con el tiempo, paralizar el cuerpo.

La forma más grave del síndrome de Guillain-Barré se considera una emergencia médica. La mayoría de las personas con esta afección deben ser hospitalizadas para recibir tratamiento.

