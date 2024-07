Lisandra Silva revela la verdadera razón de su quiebre con Raúl Peralta: "Sentíamos que ya no conectábamos"

17 jul. 2024 - 17:13 hrs.

En abril pasado, Lisandra Silva confirmó lo que muchos ya sospechaban: su ruptura amorosa con el bailarín chileno Raúl Peralta, con quien tuvo una relación de cinco años y donde seconvirtieron en padres de dos pequeños, Noah y Léiah.

A finales de 2023 comenzaron crecer las especulaciones de que la pareja, que tenía planes de matrimonio, habría decidido poner punto final a su historia juntos, sobre todo luego de que Silva anunciara que se estaba mudando a un departamento.

Hasta hace poco, ninguno de los dos había profundizado sobre qué fue lo que los separó, sin embargo, mientras participaba en un vódcast conducido por Eva Gómez, Lisandra entregó algunos detalles del quiebre.

"Sentíamos que ya no conectábamos"

"Yo me ahogué en un vaso de agua cuando sentí que todo se estaba desmoronando, en mi matrimonio-no matrimonio, porque estaba comprometida, pero no me casé. Pero fue prácticamente un matrimonio", partió diciendo.

En este sentido, reconoció que "todos mis ideales y todo lo que yo me había imaginado, de lo que iba a ser mi vida o lo que era la vida perfecta, se desmoronó en mil pedazos y cuando eso pasó, porque los dos sufrimos esta separación, sentíamos que ya no conectábamos".

"A la misma vez sentíamos que, si nos separábamos, qué iba a ser de nuestras vidas. Creíamos en el amor, pero a la vez como que estábamos energéticamente desconectados. Viviendo juntos, pero desconectados", continuó.

La exchica reality enfatizó en que este proceso fue "bien duro mentalmente, a nivel emocional, de salir adelante", puesto a que tenía la idea de que "si me separaba, era un fracaso total, emocional, para mi vida, para mi familia, para todas las personas que me seguían, era una carga en mi mente".

Posteriormente, señaló que tras una noche de meditación fue capaz de "cambiar el chip". "Entendí que uno, para ser feliz, no tiene necesariamente que seguir ese rol que te impone la sociedad de que tienes que estar casada y con hijos", dijo.

"Mi meditación me hizo entender que yo podía ser feliz y podía avanzar, no necesariamente estando en pareja. Y cuando yo solté, empecé a manifestar mi nueva vida, en un nuevo departamento, con mis hijos, y cuando se materializó todo lo que yo manifesté, fue wow. ¡Como que esto realmente funciona!", sentenció.

