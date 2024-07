"Estás equivocada": El desencuentro entre Marcela Vacarezza y su hija Martina durante podcast familiar

16 jul. 2024 - 11:16 hrs.

Rafael Araneda y Marcela Vacarezza comparten un especial proyecto junto a sus tres hijos mayores: Martina, Florencia y Vicente. Se trata del podcast "Tenemos que hablar", donde abordan diversos aspectos de su vida personal y familiar.

El domingo 14 de julio se estrenó el tercer capítulo a través de YouTube. Esta vez, el clan habló sobre su experiencia en redes sociales, y es que los hermanos han sido víctima de odiosos comentarios.

Rafael Araneda junto a Marcela Vacarezza y sus hijos/Instagram

El desencuentro entre Marcela Vacarezza y su hija Martina

En el caso de Martina, la mayor de los tres, los mensajes llegaron a tal punto que en 2020 realizó un video contestando a estos ataques, que en gran parte eran críticas por quienes son sus padres.

La joven recordó ese momento a raíz de los dichos de su hermano Vicente, quien contó que cambió la configuración de su perfil de Instagram de privada a pública, bajo la idea de "el que me quiere seguir, que me siga, el que no, no".

En este contexto, Vacarezza afirmó que "uno, como persona pública, sabe que las redes sociales son un espacio donde la gente tira todo lo que quiere tirar y cosas que ni piensan. A veces yo siento que es como una competencia de quien tira el comentario más pesado y se empiezan a agarrar de eso y dicen cosas superhirientes".

Martina Araneda y Marcela Vacarezza/Instagram

Estas palabras generaron un desencuentro con Martina, quien ve las cosas de otra perspectiva: "Voy a decirlo de otra forma, quien quiera seguir sígame, pero yo voy a subir lo que yo quiera y no voy a tolerar que me escriban algo malo".

Su madre respondió "ahí estás equivocada, porque tienes que tolerarlo", ante lo que la joven contestó con un tajante "no". "La única manera de no tolerarlo es bloqueando, o haciéndote privado", continuó la psicóloga.

En ese momento, Florencia tomó un rol mediador y afirmó que "es algo que no deberías tener que tolerar, te toca tolerarlo porque uno está expuesto, te va a tocar… Es algo que uno no debería tener por qué aceptar, uno no anda tirando odio a la gente".

Respecto al video que hizo años atrás, Martina sostuvo que "desde que hice ese video, te juro que nunca más me han llegado comentarios malos, (solo) un par… Fue súper efectivo".

Todo sobre Famosos chilenos