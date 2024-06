Graban un programa junto a sus padres: Conoce a los cuatro hijos de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza

27 jun. 2024 - 20:00 hrs.

Rafael Araneda y Marcela Vacarezza conforman uno de los matrimonios más consolidados del espectáculo chileno. Los dos comenzaron su relación hace ya más de 20 años y los televidentes han sido partícipes de los grandes logros del matrimonio.

A lo largo de los 24 años que han estado casados, los chilenos, que hoy se encuentran radicados en Miami, Estados Unidos, se han convertido en padres de cuatro hijos. Por estos días, lanzaron un podcast en el que participan los seis, contando diferentes anécdotas. A continuación conoce más de los hijos de la pareja.

Martina Araneda

La hija mayor de los Araneda-Vacarezza, tiene 23 años, aunque se apronta a los 24 puesto que el próximo 19 de julio se encuentra de cumpleaños. La joven, cuando sus padres se radicaron en Estados Unidos en el año 2019, decidió quedarse en Chile, puesto que se encontraba estudiando Derecho en la Universidad Católica.

Sin embargo, a los pocos años la distancia con la familia se hizo sentir y, por lo mismo, decidió retirarse de la carrera y volver a vivir en el nido familiar. Allá se matriculó en la misma carrera, puesto que uno de sus grandes sueños es dedicarse al derecho penal.

Rafael, Marcela y Martina

Florencia Araneda

Florencia Araneda es la segunda de cuatro hermanos que surgieron fruto del matrimonio de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza. Esta joven nació el 29 de octubre de 2003 y actualmente tiene 20 años. El año 2022 egresó del colegio, el cual cursó en Miami, Estados Unidos.



Actualmente, no estaría estudiando ninguna carrera universitaria, aunque sí está claro que se ha dedicado al mundo de las redes sociales, ya que es una famosa influencer. Tiene 143 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en la que sube diferentes fotos de sus aventuras por Estados Unidos y viajes por otros lugares del planeta. Asimismo, tiene su cuenta de TikTok, donde posee más de 65 mil seguidores.

Florencia Araneda

Hace algunos años, Florencia hizo noticia por la relación amorosa que mantuvo con Pedro Cisternas, hijo de Diana Bolocco. Florencia y Pedro estuvieron un par de años juntos, sin embargo, la distancia no les permitió seguir viéndose debido a que la joven justo se mudó a Estados Unidos.

Martina y Pedro en 2019

Vicente Araneda

Vicente es el primer hijo varón que tuvo el matrimonio. El joven se encuentra estudiando en la secundaria en Estados Unidos, y tiene un promisorio presente como futbolista, siendo una de las figuras del Weston FC, equipo con el cual ganó una copa en mayo de este 2024.

Vicente Araneda y Rafael

En el año 2023, Marcela y Rafael sorprendieron a Vicente con un lujoso auto de la marca Mini, producto de su cumpleaños número 17. El joven recibió el vehículo y fue su novia quien captó el momento y lo felicitó, asegurando que se lo "merecía".

Vicente Araneda con su auto

Benjamín Araneda

Benjamín es el hijo menor del clan, a quien adoptaron en el año 2020, tras dos años de largos trámites judiciales. Al niño, de origen haitiano, aunque nacido en Chile, lo conocieron cuando era bebé y residía en un hogar de menores, hasta donde llegó el matrimonio por una actividad social del colegio de Florencia.

Benjamín Araneda

"(Sentí) Una conexión inmediata. Me tira los brazos, me mira con esos ojos, me sonríe y yo lo agarro y no lo pude soltar más", relató Marcela Vacarezza en un programa de Chilevisión en el año 2021 sobre el día en que cruzaron miradas con Benji, como le dicen cariñosamente.

