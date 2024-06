"No tengo nada que explicar": Rosario Bravo aborda rumores de romance con Daniel "Huevo" Fuenzalida

27 jun. 2024 - 15:37 hrs.

La influencer Rosario Bravo, quien conduce uno de los pódcast más exitosos de Chile junto a Daniel "Huevo" Fuenzalida, respondió a los rumores que surgieron en redes sociales, que apuntaron a que ambos tenían una relación amorosa.

Cabe precisar que Rosario se encuentra casada con Carlos Caorsi, quien es 28 años mayor que ella. Ambos han construido su propia familia junto al hijo de ambos, Salvatore, y en el pódcast suele hablar de sus dinámicas matrimoniales.

Daniel Fuenzalida y Rosario Bravo

Rosario Bravo descarta el rumor

Por lo anterior, el chisme de que el "Huevo" y Rosario estuvieran juntos provocó un verdadero escándalo, el cual rápidamente salió ella a desmentir luego de ser consultada por un programa del canal Zona Latina, en donde analizaron esta información.

"La verdad no sé qué puedo explicar sobre algo que no es real. Si hay gente que cree que por ser amiga de alguien, o trabajar con alguien, eso se transforma en una relación más allá, ese no es problema mío", sentenció Rosario.

Rosario Bravo y su marido

Sobre la cercanía de ambos, dijo que "a raíz del pódcast nos salen pegas y capaz se refieren a eso. Hemos tenido un par de pegas por algunas marcas en que cada uno va con su respectivo (pareja), hacemos la pega y nos vamos".

Daniel Fuenzalida y Rosario Bravo

Asimismo, detalló que junto a la actual pareja de Daniel Fuenzalida, han formado un grupo de amistad que incluye también a su marido. "No sé cómo era su vida social antes, él se lleva muy bien con mi marido y yo soy amiga de su polola", aseveró.

La enfermera de profesión reiteró en que con Fuenzalida solo existe un lazo de amistad. "Somos muy amigos, él tiene su pareja, yo tengo mi marido y no tengo nada que explicar. No me puedo hacer cargo de todos los comenarios que escribe la gente, eso no más te puedo decir", concluyó.

