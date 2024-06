"No sé qué va a pasar": Arturo Longton se fue de Chile y se radicó en otro país

27 jun. 2024 - 11:01 hrs.

El exchico reality, Arturo Longton, anunció recientemente que concretó un paso importante en su carrera como celebridad. El oriundo de Viña del Mar anunció que se instaló en un nuevo país y no tiene intenciones de retornar a Chile.

Así lo contó a través de su cuenta de Instagram. Acostado, grabó un video desde un hotel de Sao Paulo, indicando que si todo sale bien echará raíces en el país carioca, aunque aún no tiene muy definido a qué se dedicará concretamente.

"Ya chiquillos, día uno en Brasil. Les voy a ir contando cómo va esta travesía, esta aventura, porque no tengo vuelta. De Sao Paulo me voy a Río de Janeiro solo y ahí no sé qué va a pasar. Voy día a día", partió diciendo en su historia de Instagram.

Sobre su futuro, indicó que "quiero encontrar algún lugar para instalarme en un futuro cercano, no creo que sea Río, quizás un pueblo cercano de por acá", para luego informar el plazo que se dio para poder lograr vivir sin aprietos económicos.

"(Quiero) encontrar algo para venirme a vivir de aquí a seis meses, un año. Cuando tenga algo interesante que subir, lo haré", expresó. Cabe precisar que Arturo Longton puede darse dicha oportunidad, puesto que su trabajo es completamente remoto, y lo puede realizar desde cualquier parte del mundo.

¿En qué trabaja Arturo Longton?

En una reciente entrevista que Arturo dio a Pamela Díaz para su programa, Sin Editar, Arturo fue consultado por la exmodelo sobre qué era lo que más le gustaba de su trabajo. A eso, Longton contestó que, "me gusta es que no es trabajo al final. Me fluye. Es como caminar".

Pero, ¿en qué trabaja actualmente Arturo Longton? Él explicó que "trabajo en una página de apuestas", siendo embajador de una de las casas de juegos de azar más grandes del mundo, siendo el encargado de atraer a más público al sitio web.

Cabe destacar que Arturo no es ajeno al mundo de las apuestas. Gracias a que en un programa de 2016, en el cual contó que era experto en póker, la página web de la cual hoy es embajador lo contactó y le ofreció un contrato para que se convirtiera en uno de sus rostros para Chile.

Así lo contó en 2023, revelando cómo fue la conversación que tuvo con la empresa de apuestas. "Me dijeron: ‘oye Arturo, cachamos que tú juegas póker, ¿te gustaría hacer lives?’, yo como, ¿cómo cacharon que yo juego póker?, ‘es que te vimos en La Divina Comida'", indicó.

En ese entonces, aseguró que es muy bien pagado por la casa de apuestas. "Estos dos años, laboralmente, han sido los mejores porque me manejo como pez en el agua, tengo que ser yo, me pagan por ser yo. Mi misión es reclutar jugadores y que entren con mi código, al entrar con mi código tienen un premio", sentenció.

