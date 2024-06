"Es como caminar": Arturo Longton revela en qué trabaja actualmente

24 jun. 2024 - 11:23 hrs.

El exchico reality, Arturo Longton, lleva más de 20 años apareciendo de forma intermitente en la televisión chilena, tanto en realitys, programas de concurso y también como panelista en diferentes espacios. Se ha convertido en una personalidad reconocida de la pantalla chica, que, incluso, ha sido imitada por Stefan Kramer.

Uno de los tópicos recurrentes de las imitaciones que hace Kramer sobre Longton, es acerca del trabajo del chico reality, el cual nunca ha sido bien conocido por el público, ya que él tampoco ha aclarado muy bien qué es lo que hace para subsistir.

¿En qué trabaja Arturo Longton?

En una reciente entrevista que Arturo dio a Pamela Díaz para su programa, Sin Editar, Arturo fue consultado por la exmodelo sobre qué era lo que más le gustaba de su trabajo. A eso, Longton contestó que, "me gusta es que no es trabajo al final. Me fluye. Es como caminar".

Pero, ¿en qué trabaja actualmente Arturo Longton? Él explicó que "trabajo en una página de apuestas", siendo embajador de una de las casas de juegos de azar más grandes del mundo, siendo el encargado de atraer a más público al sitio web.

Cabe destacar que Arturo no es ajeno al mundo de las apuestas. Gracias a que en un programa de 2016, en el cual contó que era experto en póker, la página web de la cual hoy es embajador lo contactó y le ofreció un contrato para que se convirtiera en uno de sus rostros para Chile.

Así lo contó en 2023, revelando cómo fue la conversación que tuvo con la empresa de apuestas. "Me dijeron: ‘oye Arturo, cachamos que tú juegas póker, ¿te gustaría hacer lives?’, yo como, ¿cómo cacharon que yo juego póker?, ‘es que te vimos en La Divina Comida'", indicó.

En ese entonces, aseguró que es muy bien pagado por la casa de apuestas. "Estos dos años, laboralmente, han sido los mejores porque me manejo como pez en el agua, tengo que ser yo, me pagan por ser yo. Mi misión es reclutar jugadores y que entren con mi código, al entrar con mi código tienen un premio", sentenció.

